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Премьер-лига
Колос Ковалевка
08.12.2024 15:30 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 10:31 |
33
0

Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ

06 декабря 2024, 10:31 |
33
0
Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 8 декабря, в 15:30 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Колос – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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