В воскресенье, 8 декабря, в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе СК «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Ингулец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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