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Премьер-лига
Ингулец
08.12.2024 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 декабря 2024, 10:19 | Обновлено 06 декабря 2024, 10:26
24
0

Ингулец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 декабря в 13:00 состоится матч 16-го тура УПЛ

06 декабря 2024, 10:19 | Обновлено 06 декабря 2024, 10:26
24
0
Ингулец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В воскресенье, 8 декабря, в 13:00 состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе СК «Горняк» в Кривом Роге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Ингулец – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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