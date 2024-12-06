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Чемпионат Англии
Фулхэм
08.12.2024 16:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 декабря 2024, 09:59 |
29
0

Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 декабря в 16:00 матч чемпионата Англии

06 декабря 2024, 09:59 |
29
0
Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 8 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фулхэм – Арсенал
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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