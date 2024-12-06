Англия06 декабря 2024, 09:59 |
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Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 декабря в 16:00 матч чемпионата Англии
06 декабря 2024, 09:59 |
29
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В воскресенье, 8 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Арсенал».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фулхэм – АрсеналСмотреть трансляцию
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