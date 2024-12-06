Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть матч чемпионата Испании Жирона – Реал Мадрид
Испания
06 декабря 2024, 09:51 |
115
0

Где смотреть матч чемпионата Испании Жирона – Реал Мадрид

7 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги

06 декабря 2024, 09:51 |
115
0
Где смотреть матч чемпионата Испании Жирона – Реал Мадрид
La liga

В субботу, 7 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Реал».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Лионель МЕССИ: «Надеюсь, что Барселона вернется на свой уровень»
Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Я очень скучаю по вам». Месси – о Барселоне и ее болельщиках
Ла Лига Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона - Реал где смотреть
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Футбол | 06 декабря 2024, 09:49 0
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины

Алексей Гуцуляк может покинуть «Полесье»

Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05 декабря 2024, 12:54 50
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо

Каладзе попал в санкционный список

Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Футбол | 06.12.2024, 07:59
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Футбол | 05.12.2024, 16:16
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Футбол | 05.12.2024, 13:31
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
04.12.2024, 08:53 3
Футбол
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
04.12.2024, 18:05 5
Футбол
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 26
Олимпийские игры
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
Обнародован список величайших эгоистов в футболе. На каком месте Роналду?
04.12.2024, 17:46 4
Футбол
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
05.12.2024, 19:13 9
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем