Испания06 декабря 2024, 09:51 |
115
0
Где смотреть матч чемпионата Испании Жирона – Реал Мадрид
7 декабря состоится матч 16-го тура Ла Лиги
06 декабря 2024, 09:51 |
115
0
В субботу, 7 декабря, состоится матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Реал».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 декабря 2024, 09:49 0
Алексей Гуцуляк может покинуть «Полесье»
Футбол | 05 декабря 2024, 12:54 50
Каладзе попал в санкционный список
Футбол | 06.12.2024, 07:59
Футбол | 05.12.2024, 16:16
Футбол | 05.12.2024, 13:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.12.2024, 08:53 3
04.12.2024, 09:00 10
04.12.2024, 18:05 5
04.12.2024, 12:21 1
04.12.2024, 08:22 10
04.12.2024, 09:16 26
04.12.2024, 17:46 4
05.12.2024, 19:13 9