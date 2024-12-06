Реал нацелился на трансфер лучшего футболиста мира. Это не Родри
Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль»
Мадридский «Реал» интересуется египетским нападающим английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб хотел бы усилить свою атаку опытным футболистом с лидерским качествами, и 32-летняя звезда АПЛ, у которой летом 2025 года заканчивается контракт с «Ливерпулем», идеально подходит на эту роль.
В сезоне 2024/25 Мохамед Салах провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Ранее издание Goal.com признало Мохамеда Салаха главным претендентом на «Золотой мяч 2025» на данный момент.
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