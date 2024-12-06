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Испания
06 декабря 2024, 11:23 |
1072
0

Реал нацелился на трансфер лучшего футболиста мира. Это не Родри

Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль»

06 декабря 2024, 11:23 |
1072
0
Реал нацелился на трансфер лучшего футболиста мира. Это не Родри
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» интересуется египетским нападающим английского «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб хотел бы усилить свою атаку опытным футболистом с лидерским качествами, и 32-летняя звезда АПЛ, у которой летом 2025 года заканчивается контракт с «Ливерпулем», идеально подходит на эту роль.

В сезоне 2024/25 Мохамед Салах провел 21 матч на клубном уровне, отметившись 15 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Ранее издание Goal.com признало Мохамеда Салаха главным претендентом на «Золотой мяч 2025» на данный момент.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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