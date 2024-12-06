«Не принадлежит сам себе». Экс-игрок сборной Украины – о Каладзе

Бывший нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк высказался о грузинском экс-защитнике киевского «Динамо» и нынешнем мэре Тбилиси Кахе Каладзе, против которого недавно ввел санкции Президент Украины Владимир Зеленский:

«Мне трудно это объяснить, ведь человек столько лет играл в Европе, как и Кавелашвили, который баллотируется на пост президента от провластной партии. Честно, я не знаю, что у них в голове.

Я думаю, Каладзе не принадлежит сам себе. В таком молодом возрасте он уже успел побывать вице-премьер-министром, министром энергетики, сейчас на втором сроке мэра. Поверьте, не так просто после окончания футбольной карьеры сразу стать министром энергетики. Мне кажется, что за Каладзе стоят какие-то влиятельные люди, а он – как ширма. Слава Богу, я не занимаюсь политикой.

Очень жаль, что парень столько лет отыграл в нашей стране, очень хорошо знает украинцев, а теперь ведет пророссийскую политику. Видимо, им руководят кукловоды. Мне такие люди, как Каладзе, абсолютно неинтересны».