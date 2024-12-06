Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не принадлежит сам себе». Экс-игрок сборной Украины – о Каладзе
Другие новости
06 декабря 2024, 10:33 | Обновлено 06 декабря 2024, 10:35
1682
0

«Не принадлежит сам себе». Экс-игрок сборной Украины – о Каладзе

Сергей Нагорняк высказался по поводу известного грузинского экс-футболиста, а ныне политика

06 декабря 2024, 10:33 | Обновлено 06 декабря 2024, 10:35
1682
0
«Не принадлежит сам себе». Экс-игрок сборной Украины – о Каладзе
Каха Каладзе

Бывший нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк высказался о грузинском экс-защитнике киевского «Динамо» и нынешнем мэре Тбилиси Кахе Каладзе, против которого недавно ввел санкции Президент Украины Владимир Зеленский:

«Мне трудно это объяснить, ведь человек столько лет играл в Европе, как и Кавелашвили, который баллотируется на пост президента от провластной партии. Честно, я не знаю, что у них в голове.

Я думаю, Каладзе не принадлежит сам себе. В таком молодом возрасте он уже успел побывать вице-премьер-министром, министром энергетики, сейчас на втором сроке мэра. Поверьте, не так просто после окончания футбольной карьеры сразу стать министром энергетики. Мне кажется, что за Каладзе стоят какие-то влиятельные люди, а он – как ширма. Слава Богу, я не занимаюсь политикой.

Очень жаль, что парень столько лет отыграл в нашей стране, очень хорошо знает украинцев, а теперь ведет пророссийскую политику. Видимо, им руководят кукловоды. Мне такие люди, как Каладзе, абсолютно неинтересны».

По теме:
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сергей НАГОРНЯК: «Не считаю нидерландцев фаворитами группы с украинцами»
НАГОРНЯК: «Хотим пригласить в Эпицентр несколько игроков с опытом в УПЛ»
Каха Каладзе Сергей Нагорняк
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров
Футбол | 06 декабря 2024, 11:01 1
И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров
И кто же на втором месте? Как выглядит таблица АПЛ 2024/25 после 14 туров

Ливерпуль лидирует в чемпионате Англии, Челси и Арсенал делят вторую и третью строчку

Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Футбол | 05 декабря 2024, 23:59 3
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера

Динамо и Александрия набрали по 37 очков и возглавляют чемпионскую гонку

Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Бокс | 06.12.2024, 09:11
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Футбол | 06.12.2024, 07:59
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
Футбол | 06.12.2024, 07:31
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
ФОТО. Чиловый парень. Как юный игрок в АПЛ начал новый тренд празднования
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 15
Футбол
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
Кварцяный разнес футболиста Динамо, обратившись к Шовковскому
05.12.2024, 13:31 15
Футбол
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
04.12.2024, 17:25 122
Футбол
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
04.12.2024, 18:05 5
Футбол
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 52
Футбол
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем