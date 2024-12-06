Конкенсе – Реал Сосьедад – 0:1 (д.в.). Тяжелый триумф. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Испании
5 декабря, в четверг, «Реал Сосьедад» провел поединок на выезде против команды «Конкенсе» в рамках 1/32 финала Кубка Испании.
Минимальную победу в противостоянии одержали гости – 1:0.
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Командам не хватило основного времени, чтобы определить, кто пройдет в следующий раунд – 0:0. Решающий эпизод случился на 92-й минуте, когда полузащитник гостей Браис Мендес открыл счет. Как выяснилось, этот гол стал единственным в матче.
Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря
«Конкенсе» – «Реал Сосьедад» – 0:1 (д.в.)
Гол: Мендес, 92
Видеообзор матча:
События матча
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