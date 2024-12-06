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Кубок Испании
Конкенсе
05.12.2024 22:00 – FT 0 : 1
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 декабря 2024, 02:14 | Обновлено 06 декабря 2024, 02:17
13
0

Конкенсе – Реал Сосьедад – 0:1 (д.в.). Тяжелый триумф. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Испании

06 декабря 2024, 02:14 | Обновлено 06 декабря 2024, 02:17
13
0
Конкенсе – Реал Сосьедад – 0:1 (д.в.). Тяжелый триумф. Видео гола, обзор
ФК Реал Сосьедад

5 декабря, в четверг, «Реал Сосьедад» провел поединок на выезде против команды «Конкенсе» в рамках 1/32 финала Кубка Испании.

Минимальную победу в противостоянии одержали гости – 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Командам не хватило основного времени, чтобы определить, кто пройдет в следующий раунд – 0:0. Решающий эпизод случился на 92-й минуте, когда полузащитник гостей Браис Мендес открыл счет. Как выяснилось, этот гол стал единственным в матче.

Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря

«Конкенсе» – «Реал Сосьедад» – 0:1 (д.в.)

Гол: Мендес, 92

Видеообзор матча:

События матча

92’
ГОЛ ! Мяч забил Брайс Мендес (Реал Сосьедад).
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Реал Сосьедад Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Браис Мендес
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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