Депортиво Минера

В четверг, 5 декабря, состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.

Участник Ла Лиги «Алавес» приехал в гости к клубу «Минера».

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За 90 минут поединка команды смогли обменяться забитыми мячами, однако победителя не выявили – 1:1. В дополнительное время коллективы снова реализовали по одному шансу, но счет так и остался ничейным – 2:2. Дело дошло до серии пенальти, в которой более успешной оказалась «Минера». Финальный счет серии 4:2.

Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря

«Минера» – «Алавес» – 2:2 (4:2 пен.)

Голы: Мас, 33, Бараджи, 105+2 – Гарсия, 60, 108

Удаление: Моранте, 107

Видеообзор матча: