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Кубок Испании
Депортиво Минера
05.12.2024 22:00 – FT 2 : 2
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 декабря 2024, 01:58 | Обновлено 06 декабря 2024, 02:09
20
0

Минера – Алавес – 2:2 (4:2 пен). Минус участник Ла Лиги. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Испании

06 декабря 2024, 01:58 | Обновлено 06 декабря 2024, 02:09
20
0
Минера – Алавес – 2:2 (4:2 пен). Минус участник Ла Лиги. Видео голов, обзор
ФК Алавес

В четверг, 5 декабря, состоялись матчи 1/32 финала Кубка Испании.

Участник Ла Лиги «Алавес» приехал в гости к клубу «Минера».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За 90 минут поединка команды смогли обменяться забитыми мячами, однако победителя не выявили – 1:1. В дополнительное время коллективы снова реализовали по одному шансу, но счет так и остался ничейным – 2:2. Дело дошло до серии пенальти, в которой более успешной оказалась «Минера». Финальный счет серии 4:2.

Кубок Испании. 1/32 финала. 5 декабря

«Минера» – «Алавес» – 2:2 (4:2 пен.)

Голы: Мас, 33, Бараджи, 105+2 – Гарсия, 60, 108

Удаление: Моранте, 107

Видеообзор матча:

События матча

108’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
107’
David Morante (Депортиво Минера) получает красную карточку.
105’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Sandji Baradji (Депортиво Минера).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Кике Гарсия (Алавес).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Mas (Депортиво Минера).
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Алавес Кубок Испании по футболу серия пенальти видео голов и обзор
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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