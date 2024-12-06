5 декабря был сыгран поединок 1/32 финала Кубка Испании между клубами «Олот» и «Севилья».

Матч прошел в городе Олот.

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Уверенную победу одержал представитель Ла Лиги «Севилья» – 3:1. Первыми в матче отличились именно гости. Реализовал 11-метровый удар Гонсало Монтьель. Удвоил преимущество на 48-й минуте Хуанлу Санчес, а вот довел счет до разгрома Келечи Ихеаначо. Однако хозяевам удалось отквитать один мяч. Сделал это на 90+2 минуте Ориоль Аяла.

Кубок Испании. 1/32 финала, 5 декабря

«Олот» – «Севилья» – 1:3

Голы: Аяла, 90+2 – Монтьель, 22, Санчес, 48, Ихеаначо, 73

Видеообзор матча: