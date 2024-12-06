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Кубок Испании
Олот
05.12.2024 22:00 – FT 1 : 3
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 декабря 2024, 01:41 | Обновлено 06 декабря 2024, 02:01
27
0

Олот – Севилья – 1:3. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Испании

06 декабря 2024, 01:41 | Обновлено 06 декабря 2024, 02:01
27
0
Олот – Севилья – 1:3. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
ФК Севилья

5 декабря был сыгран поединок 1/32 финала Кубка Испании между клубами «Олот» и «Севилья».

Матч прошел в городе Олот.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уверенную победу одержал представитель Ла Лиги «Севилья» – 3:1. Первыми в матче отличились именно гости. Реализовал 11-метровый удар Гонсало Монтьель. Удвоил преимущество на 48-й минуте Хуанлу Санчес, а вот довел счет до разгрома Келечи Ихеаначо. Однако хозяевам удалось отквитать один мяч. Сделал это на 90+2 минуте Ориоль Аяла.

Кубок Испании. 1/32 финала, 5 декабря

«Олот» – «Севилья» – 1:3

Голы: Аяла, 90+2 – Монтьель, 22, Санчес, 48, Ихеаначо, 73

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Oriol Ayala (Олот).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Севилья).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Хуанлу Санчес (Севилья).
22’
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсало Монтиель (Севилья).
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Севилья Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Гонсало Монтиэль Келечи Ихеаначо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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