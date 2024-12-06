«Кто этот парень?». Реакция Роналду на критику ван дер Варта
Португалец лаконично ответил на экс-партнеру
Игрок сборной Португалии и футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отреагировал на критику со стороны бывшего партнера Рафаэля ван дер Варта.
В одном из интервью экс-игрок заявил, что португальца интересовали только личные достижения, а не командные.
«Если бы мы выиграли 6:0, а Роналду не забил, он бы не был счастлив. Он был эгоистом», – сказал Рафаэль.
Роналду не прошел мимо и лаконично отреагировал на подобные слова.
«Кто этот парень?», – написал в Инстаграме Криштиану.
Напомним, что футболисты играли бок о бок в мадридском «Реале» в сезоне-2009/10.
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