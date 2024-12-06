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06 декабря 2024, 03:20 | Обновлено 06 декабря 2024, 04:05
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0

«Кто этот парень?». Реакция Роналду на критику ван дер Варта

Португалец лаконично ответил на экс-партнеру

06 декабря 2024, 03:20 | Обновлено 06 декабря 2024, 04:05
160
0
«Кто этот парень?». Реакция Роналду на критику ван дер Варта
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Игрок сборной Португалии и футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отреагировал на критику со стороны бывшего партнера Рафаэля ван дер Варта.

В одном из интервью экс-игрок заявил, что португальца интересовали только личные достижения, а не командные.

«Если бы мы выиграли 6:0, а Роналду не забил, он бы не был счастлив. Он был эгоистом», – сказал Рафаэль.

Роналду не прошел мимо и лаконично отреагировал на подобные слова.

«Кто этот парень?», – написал в Инстаграме Криштиану.

Напомним, что футболисты играли бок о бок в мадридском «Реале» в сезоне-2009/10.

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Криштиану Роналду Рафаэль ван дер Варт Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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