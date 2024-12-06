Чемпионат Саудовской Аравии: Аль-Шабаб потерял очки с аутсайдером
Состоялись первые матчи 13-го тура национальной лиги
5 декабря с трех поединков стартовал 13 тур чемпионата Саудовской Аравии.
«Дамак» на своем поле расписал голевую ничью с клубом «Аль-Фейха» – 2:2. Будучи в меньшинстве с 78-й минуты, хозяевам удалось удержать счёт.
Поединок между командами «Аль-Вахда» и «Аль-Ахдуд» закончился победой вторых со счетом 3:2.«Аль-Ахдуд» еще в первом тайме забил три мяча, чего оказалось достаточно.
Аутсайдер чемпионата «Аль-Фатех», пребывая в гостях, отобрал очки в матче с «Аль-Шабабом». Финальный счет встречи 2:2. Гости вырвали один пункт благодаря голу на 80-й минуте.
Чемпионат Саудовской Аравии. 13-й тур. 5 декабря
«Дамак» – «Аль-Фейха» – 2:2
Голы: Н'Куду, 6 (пен.), Камано, 67 – Сакала, 58, Посуэло, 70
Удаление: Абдуллах, 78
«Аль-Вахда» – «Аль-Ахдуд» – 2:3
Голы: Игхало, 5, Гудвин, 58 – Бассогог, 32, Коне, 36, Эль-Ямик, 40 (автогол)
«Аль-Шабаб» – «Аль-Фатех» – 2:2
Голы: Камара, 54, Аль Тхани, 57 – Батна, 51, Аль Масоуд, 80
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|12
|11
|0
|1
|30 - 8
|33
|2
|Аль-Хиляль
|12
|10
|1
|1
|31 - 12
|31
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|12
|7
|4
|1
|24 - 10
|25
|4
|Аль-Кадисия
|12
|8
|1
|3
|16 - 8
|25
|5
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|13
|7
|2
|4
|18 - 11
|23
|6
|Аль-Ахли Джидда
|12
|6
|2
|4
|16 - 9
|20
|7
|Аль-Халидж
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|8
|Аль-Таавун
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|9
|Аль-Рияд
|12
|5
|3
|4
|15 - 16
|18
|10
|Дамак
|13
|4
|3
|6
|20 - 23
|15
|11
|Аль-Раед
|12
|4
|2
|6
|16 - 17
|14
|12
|Аль-Оруба
|12
|4
|1
|7
|11 - 24
|13
|13
|Аль-Ахдуд
|13
|3
|3
|7
|16 - 19
|12
|14
|Аль-Иттифак
|12
|3
|3
|6
|9 - 19
|12
|15
|Аль-Холуд
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|16
|Аль-Вахда Мекка
|13
|2
|3
|8
|17 - 31
|9
|17
|Аль-Фейха
|13
|1
|5
|7
|9 - 23
|8
|18
|Аль-Фатех
|13
|1
|3
|9
|11 - 24
|6
События матча
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