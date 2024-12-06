Чемпионат Саудовской Аравии: Аль-Шабаб потерял очки с аутсайдером

5 декабря с трех поединков стартовал 13 тур чемпионата Саудовской Аравии.

«Дамак» на своем поле расписал голевую ничью с клубом «Аль-Фейха» – 2:2. Будучи в меньшинстве с 78-й минуты, хозяевам удалось удержать счёт.

Поединок между командами «Аль-Вахда» и «Аль-Ахдуд» закончился победой вторых со счетом 3:2.«Аль-Ахдуд» еще в первом тайме забил три мяча, чего оказалось достаточно.

Аутсайдер чемпионата «Аль-Фатех», пребывая в гостях, отобрал очки в матче с «Аль-Шабабом». Финальный счет встречи 2:2. Гости вырвали один пункт благодаря голу на 80-й минуте.

Чемпионат Саудовской Аравии. 13-й тур. 5 декабря

«Дамак» – «Аль-Фейха» – 2:2

Голы: Н'Куду, 6 (пен.), Камано, 67 – Сакала, 58, Посуэло, 70

Удаление: Абдуллах, 78

«Аль-Вахда» – «Аль-Ахдуд» – 2:3

Голы: Игхало, 5, Гудвин, 58 – Бассогог, 32, Коне, 36, Эль-Ямик, 40 (автогол)

«Аль-Шабаб» – «Аль-Фатех» – 2:2

Голы: Камара, 54, Аль Тхани, 57 – Батна, 51, Аль Масоуд, 80

Турнирная таблица: