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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
05.12.2024 19:00 – FT 2 : 2
Аль-Фатех
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Саудовская Аравия
06 декабря 2024, 04:28 | Обновлено 06 декабря 2024, 04:30
56
0

Чемпионат Саудовской Аравии: Аль-Шабаб потерял очки с аутсайдером

Состоялись первые матчи 13-го тура национальной лиги

06 декабря 2024, 04:28 | Обновлено 06 декабря 2024, 04:30
56
0
Чемпионат Саудовской Аравии: Аль-Шабаб потерял очки с аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря с трех поединков стартовал 13 тур чемпионата Саудовской Аравии.

«Дамак» на своем поле расписал голевую ничью с клубом «Аль-Фейха» – 2:2. Будучи в меньшинстве с 78-й минуты, хозяевам удалось удержать счёт.

Поединок между командами «Аль-Вахда» и «Аль-Ахдуд» закончился победой вторых со счетом 3:2.«Аль-Ахдуд» еще в первом тайме забил три мяча, чего оказалось достаточно.

Аутсайдер чемпионата «Аль-Фатех», пребывая в гостях, отобрал очки в матче с «Аль-Шабабом». Финальный счет встречи 2:2. Гости вырвали один пункт благодаря голу на 80-й минуте.

Чемпионат Саудовской Аравии. 13-й тур. 5 декабря

«Дамак» – «Аль-Фейха» – 2:2

Голы: Н'Куду, 6 (пен.), Камано, 67 – Сакала, 58, Посуэло, 70

Удаление: Абдуллах, 78

«Аль-Вахда» – «Аль-Ахдуд» – 2:3

Голы: Игхало, 5, Гудвин, 58 – Бассогог, 32, Коне, 36, Эль-Ямик, 40 (автогол)

«Аль-Шабаб» – «Аль-Фатех» – 2:2

Голы: Камара, 54, Аль Тхани, 57 – Батна, 51, Аль Масоуд, 80

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 12 11 0 1 30 - 8 33
2 Аль-Хиляль 12 10 1 1 31 - 12 31
3 Аль-Наср Эр-Рияд 12 7 4 1 24 - 10 25
4 Аль-Кадисия 12 8 1 3 16 - 8 25
5 Аль-Шабаб Эр-Рияд 13 7 2 4 18 - 11 23
6 Аль-Ахли Джидда 12 6 2 4 16 - 9 20
7 Аль-Халидж 12 6 1 5 15 - 15 19
8 Аль-Таавун 12 5 3 4 12 - 10 18
9 Аль-Рияд 12 5 3 4 15 - 16 18
10 Дамак 13 4 3 6 20 - 23 15
11 Аль-Раед 12 4 2 6 16 - 17 14
12 Аль-Оруба 12 4 1 7 11 - 24 13
13 Аль-Ахдуд 13 3 3 7 16 - 19 12
14 Аль-Иттифак 12 3 3 6 9 - 19 12
15 Аль-Холуд 12 2 4 6 15 - 22 10
16 Аль-Вахда Мекка 13 2 3 8 17 - 31 9
17 Аль-Фейха 13 1 5 7 9 - 23 8
18 Аль-Фатех 13 1 3 9 11 - 24 6
Полная таблица

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Ali Al Masoud (Аль-Фатех).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Аль-Тани (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Haroune Camara (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Мурад Батна (Аль-Фатех).
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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Дамак Аль-Фейха Аль-Вахда Мекка Аль-Ахдуд Аль-Фатех Аль-Шабаб
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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