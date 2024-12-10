УЕФА назначил судей на матч Реал Сосьедад – Динамо

УЕФА официально определился с бригадой арбитров на матч шестого тура Лиги Европы между «Реал» Сосьедадом и киевским «Динамо».

Главным судьей встречи назначен 39-летний Харм Осмерс, который работает под эгидой ФИФА с 2020 года. Ранее рефери не судил матчи киевского клуба.

Лайнцменами станут Доминик Шааль и Штефан Лупп. Четвертый арбитр – Флориан Экснер.

За систему VAR будет отвечать Бенжамин Бранд. Помогать ему будет Кристиан Дингерт.

Напомним, что перед началом шестого тура столичный клуб Украины занимает 36-е место в группе (0 очков). В свою очередь «Реал» Сосьедад находится на 16-м месте (7 пунктов).

Матч запланирован на 12 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.