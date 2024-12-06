Вестерло разгромно уступило Андерлехту. Сидорчук не попал в заявку

В четверг, 5 декабря, прошел поединок между командами «Андерлехт» и «Вестерло» в рамках 1/8 финала Кубка Бельгии.

Футбольное противостояние произошло на стадионе «Лотто Парк» в городе Андерлехт.

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук не принимал участия в матче, поскольку не попал в заявку.

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В результате матч закончился разгромной победой хозяев. Финальный счет 4:1.

Уже в первом тайме команды устроили голевую феерию. Пропустив на 8-й минуте от «Вестерло», хозяева ответили тремя голами.

После перерыва «Андерлехт» лишь увеличил преимущество. Отличился Каспер Дольберг, ставший автором дубля в матче.

Подводя итоги, «Вестерло» покинуло Кубок Бельгии, а вот «Андерлехту» предстоит встреча с клубом «Беерсхот» в 1/4 финала.

Кубок Бельгии. 1/8 финала, 5 декабря

«Андерлехт» – «Вестерло» – 4:1

Голы: Занка, 11, Дольберг, 32, 56, Н'Диай, 43 – Ван ден Кейбус, 8

Фотогалерея матча: