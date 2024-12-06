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Кубок Бельгии
Андерлехт
05.12.2024 21:30 – FT 4 : 1
Вестерло
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Бельгия
06 декабря 2024, 02:32 | Обновлено 06 декабря 2024, 02:40
17
0

Вестерло разгромно уступило Андерлехту. Сидорчук не попал в заявку

Команда украинца вылетела из Кубка Бельгии

06 декабря 2024, 02:32 | Обновлено 06 декабря 2024, 02:40
17
0
Вестерло разгромно уступило Андерлехту. Сидорчук не попал в заявку
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 декабря, прошел поединок между командами «Андерлехт» и «Вестерло» в рамках 1/8 финала Кубка Бельгии.

Футбольное противостояние произошло на стадионе «Лотто Парк» в городе Андерлехт.

Украинский полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук не принимал участия в матче, поскольку не попал в заявку.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В результате матч закончился разгромной победой хозяев. Финальный счет 4:1.

Уже в первом тайме команды устроили голевую феерию. Пропустив на 8-й минуте от «Вестерло», хозяева ответили тремя голами.

После перерыва «Андерлехт» лишь увеличил преимущество. Отличился Каспер Дольберг, ставший автором дубля в матче.

Подводя итоги, «Вестерло» покинуло Кубок Бельгии, а вот «Андерлехту» предстоит встреча с клубом «Беерсхот» в 1/4 финала.

Кубок Бельгии. 1/8 финала, 5 декабря

«Андерлехт» – «Вестерло» – 4:1

Голы: Занка, 11, Дольберг, 32, 56, Н'Диай, 43 – Ван ден Кейбус, 8

Фотогалерея матча:

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Вестерло Андерлехт Кубок Бельгии по футболу Сергей Сидорчук Каспер Дольберг
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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