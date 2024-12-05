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Италия
05 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 00:01
65
0

Ключевая статистика матча Кубка Италии 2024/25: Лацио – Наполи

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «орлов»

05 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 00:01
65
0
Ключевая статистика матча Кубка Италии 2024/25: Лацио – Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

5 декабря на стадионе «Олимпико» состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между «Лацио» и «Наполи». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Барони. Джованни Симеоне отметился забитыми мячом, а Тиджани Нослин – хет-триком.

Статистика

Лацио - Наполи

  • Владение мячом: 51% – 49%
  • Большие шансы: 5 – 2
  • Удары по воротам: 11 – 19
  • Удары в створ ворот: 5 – 3
  • Сейвы: 2 – 2
  • Угловые: 7 – 7
  • Фолы: 8 – 14
  • Передачи: 478 – 456
  • Точные передачи: 412 – 391
  • Отборы мяча: 19 – 12
  • Штрафные удары: 13 – 8
  • Желтые карточки: 2 – 2

В следующей стадии кубка «Лацио» сыграет против победителя пары «Интер» - «Удинезе».

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Кубок Италии по футболу Наполи Лацио Лацио - Наполи
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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