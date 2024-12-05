Италия05 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 00:01
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Ключевая статистика матча Кубка Италии 2024/25: Лацио – Наполи
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «орлов»
05 декабря 2024, 23:59 | Обновлено 06 декабря 2024, 00:01
65
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5 декабря на стадионе «Олимпико» состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между «Лацио» и «Наполи». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Барони. Джованни Симеоне отметился забитыми мячом, а Тиджани Нослин – хет-триком.
Статистика
Лацио - Наполи
- Владение мячом: 51% – 49%
- Большие шансы: 5 – 2
- Удары по воротам: 11 – 19
- Удары в створ ворот: 5 – 3
- Сейвы: 2 – 2
- Угловые: 7 – 7
- Фолы: 8 – 14
- Передачи: 478 – 456
- Точные передачи: 412 – 391
- Отборы мяча: 19 – 12
- Штрафные удары: 13 – 8
- Желтые карточки: 2 – 2
В следующей стадии кубка «Лацио» сыграет против победителя пары «Интер» - «Удинезе».
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