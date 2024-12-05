Ключевая статистика матча Кубка Италии 2024/25: Лацио – Наполи

5 декабря на стадионе «Олимпико» состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии 2024/25 между «Лацио» и «Наполи». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Барони. Джованни Симеоне отметился забитыми мячом, а Тиджани Нослин – хет-триком.

Статистика

Лацио - Наполи

Владение мячом: 51% – 49%

Большие шансы: 5 – 2

Удары по воротам: 11 – 19

Удары в створ ворот: 5 – 3

Сейвы: 2 – 2

Угловые: 7 – 7

Фолы: 8 – 14

Передачи: 478 – 456

Точные передачи: 412 – 391

Отборы мяча: 19 – 12

Штрафные удары: 13 – 8

Желтые карточки: 2 – 2

В следующей стадии кубка «Лацио» сыграет против победителя пары «Интер» - «Удинезе».