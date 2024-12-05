Предлагал контракты мигрантам. В Испании задержали псевдоагента

В городе Гвадалахаре представители национальной полиции задержали фейкового футбольного агента, который заманивал нелегальных мигрантов из Южной Америки, предлагая им профессиональные контракты в клубах.

По информации Marca, операцию по задержанию преступника готовили с 2023 года, когда полиция начала получать заявления от молодых мужчин из Южной Америки.

Как стало известно, псевдоагент убеждал своих жертв приехать в Испанию, где они подпишут контракты с профессиональными клубами. Интересно, что мошенник предлагал это не только футболистам, но и обычным искателям лучшей жизни. Главным условием было быстрое оформление законного проживания в Испании.

За такие услуги испанец брал от 2 до 3,5 тысяч евро.

Как установило следствие, псевдоагент занимался мошенничеством с 2019 года. За 5 лет преступник сменил три провинции в стране. Его будут судить по делу торговли людьми и незаконной миграции, а также за нарушение прав работающих.