Предлагал контракты мигрантам. В Испании задержали псевдоагента
Фейковый футбольный агент зарабатывал таким образом в течение пяти лет
В городе Гвадалахаре представители национальной полиции задержали фейкового футбольного агента, который заманивал нелегальных мигрантов из Южной Америки, предлагая им профессиональные контракты в клубах.
По информации Marca, операцию по задержанию преступника готовили с 2023 года, когда полиция начала получать заявления от молодых мужчин из Южной Америки.
Как стало известно, псевдоагент убеждал своих жертв приехать в Испанию, где они подпишут контракты с профессиональными клубами. Интересно, что мошенник предлагал это не только футболистам, но и обычным искателям лучшей жизни. Главным условием было быстрое оформление законного проживания в Испании.
За такие услуги испанец брал от 2 до 3,5 тысяч евро.
Как установило следствие, псевдоагент занимался мошенничеством с 2019 года. За 5 лет преступник сменил три провинции в стране. Его будут судить по делу торговли людьми и незаконной миграции, а также за нарушение прав работающих.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалисты считают, что британец сделал несколько ошибок в подготовке к бою
Тренер рассказал о ротации в расположении лондонского клуба