Георгий СУДАКОВ: «Динамо и Александрия потеряли очки, скоро потеряют снова»
Хавбек следит за ситуацией в таблице
Шахтер после победы над Ворсклой в УПЛ сократил отставание от лидеров Динамо и Александрии, которые сыграли вничью и в воскресенье проведут еще один матч.
Ситуацию в Шахтере оценил хавбек Георгий Судаков.
«Про Баварию не думали. У нас в приоритете чемпионат Украины, и мы знаем, на какой мы позиции и какое отставание от наших лидеров. Динамо и Александрия сыграли вничью и потеряли очки. Теперь они снова сыграют, кто-то из них точно снова потеряет очки, поэтому нам нужно побеждать и набирать свое».
«Гонка бомбардиров? Не особо обращаю на это внимание. На моей позиции нужно забивать, но именно в гонке бомбардиров личной мотивации сильной нет. Не реагирую на это», – сказал Судаков.
Хавбек забил в сезоне УПЛ восемь голов, на один меньше, чем у Алексея Гуцуляка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный британский боксер ждет победы Усика
Мудрик может стать игроком испанского топ-клуба