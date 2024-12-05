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  4. Георгий СУДАКОВ: «Динамо и Александрия потеряли очки, скоро потеряют снова»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 21:12 |
1146
2

Георгий СУДАКОВ: «Динамо и Александрия потеряли очки, скоро потеряют снова»

Хавбек следит за ситуацией в таблице

05 декабря 2024, 21:12 |
1146
2
Георгий СУДАКОВ: «Динамо и Александрия потеряли очки, скоро потеряют снова»
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Шахтер после победы над Ворсклой в УПЛ сократил отставание от лидеров Динамо и Александрии, которые сыграли вничью и в воскресенье проведут еще один матч.

Ситуацию в Шахтере оценил хавбек Георгий Судаков.

«Про Баварию не думали. У нас в приоритете чемпионат Украины, и мы знаем, на какой мы позиции и какое отставание от наших лидеров. Динамо и Александрия сыграли вничью и потеряли очки. Теперь они снова сыграют, кто-то из них точно снова потеряет очки, поэтому нам нужно побеждать и набирать свое».

«Гонка бомбардиров? Не особо обращаю на это внимание. На моей позиции нужно забивать, но именно в гонке бомбардиров личной мотивации сильной нет. Не реагирую на это», – сказал Судаков.

Хавбек забил в сезоне УПЛ восемь голов, на один меньше, чем у Алексея Гуцуляка.

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Шахтер Донецк Бавария Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла Шахтер - Бавария Георгий Судаков Динамо Киев Александрия
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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AK.228
Название статьи не полностью соответствует ее сути 
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SamojlovS
Ха! Первый раз слышу от игрока Шахтёра, что у него чемпионат в приоритете. Может, Судаков "продаваться на запад" передумал? 
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