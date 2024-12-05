Георгий СУДАКОВ: «Динамо и Александрия потеряли очки, скоро потеряют снова»

Шахтер после победы над Ворсклой в УПЛ сократил отставание от лидеров Динамо и Александрии, которые сыграли вничью и в воскресенье проведут еще один матч.

Ситуацию в Шахтере оценил хавбек Георгий Судаков.

«Про Баварию не думали. У нас в приоритете чемпионат Украины, и мы знаем, на какой мы позиции и какое отставание от наших лидеров. Динамо и Александрия сыграли вничью и потеряли очки. Теперь они снова сыграют, кто-то из них точно снова потеряет очки, поэтому нам нужно побеждать и набирать свое».

«Гонка бомбардиров? Не особо обращаю на это внимание. На моей позиции нужно забивать, но именно в гонке бомбардиров личной мотивации сильной нет. Не реагирую на это», – сказал Судаков.

Хавбек забил в сезоне УПЛ восемь голов, на один меньше, чем у Алексея Гуцуляка.