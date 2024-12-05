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  4. Траоре в матче против Ворсклы забил второй гол в УПЛ
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 05 декабря 2024, 21:46
141
0

Траоре в матче против Ворсклы забил второй гол в УПЛ

Первый гол нападающего «Шахтера» был забит в сентябре

05 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 05 декабря 2024, 21:46
141
0
Траоре в матче против Ворсклы забил второй гол в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

4 декабря в 15-м туре Премьер-лиги Украины на поле встретились «Шахтер» и «Ворскла». Матч состоялся на стадионе «Арена Львов» и завершился со счетом 3:1 в пользу «горняков». Забитыми мячами отметились Невертон, Судаков, Лассина Траоре и Нестеренко.

Гол Траоре стал вторым в текущем розыгрыше УПЛ. Последний раз нападающий «Шахтера» забивал в сентябре в матче против «Оболони».

В этом розыгрыше чемпионата на счету Траоре, кроме двух забитых голов, также насчитываются 3 ассиста в 12 матчах.

Сейчас «горняки» занимают третье место в лиге, имея 33 очка после 15-ти сыгранных туров (10 побед, 3 ничьи, 2 поражения).

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Лассина Траоре Шахтер Донецк Шахтер - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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