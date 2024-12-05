Пушич оценил победу Шахтера в УПЛ, ротацию и подготовку к Баварии

Шахтер в матче чемпионата Украины разобрался с Ворсклой со счетом 3:1, что позволило до четырех очков сократить отставание от лидеров Динамо и Александрии.

Комментарий после игры дал наставник Марино Пушич.

«Играли неплохо, было важно выиграть такой матч, взять три пункта. Контролировали ход встречи с первых минут, хотя зимой на таком поле все тяжелее играть в свой футбол. Дали сыграть тем футболистам, которые не всегда получают много времени. Доволен ротацией, Невертон и Траоре вышли и забили. Они дали нам энергию на поле, и я всем доволен».

«Швед? Марьян часто травмирован, и ему нужно больше времени, чтобы снова давать интенсив. Важно, чтобы он продолжал играть. Бондаренко впервые не сыграл в УПЛ? У него много матчей, много он сыграл, поэтому получил паузу, а шанс дал другим футболистам».

«Держим в голове матч с Баварией, одна из топ-команд Европы. Хотим, чтобы все лидеры были в форме», – сказал Пушич.