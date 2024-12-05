Германия05 декабря 2024, 20:32 |
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Все решится до Рождества. Звезда Баварии продлевает контракт
Альфонсо Дэвис остается в Мюнхене
05 декабря 2024, 20:32 |
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Мюнхенская «Бавария» достигла значительного прогресса в переговорах по новому контракту с канадским полузащитником Альфонсо Дэвисом, сообщает Флориан Плеттенберг.
24-летний защитник снизил требования по зарплате и новый контракт, вероятно, будет подписан до Рождества. В «Манчестер Юнайтед» понимают, что игрок подпишет контракт с немецким грандом.
В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 18 матчей на клубном уровне и отдал 2 ассиста.
Хацкевич – про матч «Шахтера» и «Баварии».
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