Все решится до Рождества. Звезда Баварии продлевает контракт

Мюнхенская «Бавария» достигла значительного прогресса в переговорах по новому контракту с канадским полузащитником Альфонсо Дэвисом, сообщает Флориан Плеттенберг.

24-летний защитник снизил требования по зарплате и новый контракт, вероятно, будет подписан до Рождества. В «Манчестер Юнайтед» понимают, что игрок подпишет контракт с немецким грандом.

В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 18 матчей на клубном уровне и отдал 2 ассиста.

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