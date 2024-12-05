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  4. Все решится до Рождества. Звезда Баварии продлевает контракт
Германия
05 декабря 2024, 20:32 |
143
0

Все решится до Рождества. Звезда Баварии продлевает контракт

Альфонсо Дэвис остается в Мюнхене

05 декабря 2024, 20:32 |
143
0
Все решится до Рождества. Звезда Баварии продлевает контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Мюнхенская «Бавария» достигла значительного прогресса в переговорах по новому контракту с канадским полузащитником Альфонсо Дэвисом, сообщает Флориан Плеттенберг.

24-летний защитник снизил требования по зарплате и новый контракт, вероятно, будет подписан до Рождества. В «Манчестер Юнайтед» понимают, что игрок подпишет контракт с немецким грандом.

В текущем сезоне Альфонсо Дэвис провел 18 матчей на клубном уровне и отдал 2 ассиста.

Хацкевич – про матч «Шахтера» и «Баварии».

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Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
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