Юрий МАКСИМОВ: «Это Шахтер забил три гола и потом дал нам играть»
Тренер оценил поражение в матче УПЛ
Шахтер в матче чемпионата Украины разобрался с Ворсклой со счетом 3:1, что позволило до четырех очков сократить отставание от лидеров Динамо и Александрии.
Комментарий после игры дал наставник полтавчан Юрий Максимов.
«Это Шахтер в первом тайме забил три гола и дал нам потом играть. А было бы 0:0, то они бы добавили. Поблагодарил ребят, но Шахтер есть Шахтер. Если бы второй забили в конце, то интрига была бы».
«Но посмотрел, с кем дальше работать. Будет зимний перерыв, посмотрим. Есть кадровые проблемы, ребята в декабре заболели, остались в Полтаве», – сказал Максимов.
Команда в таблице находится на 11-й позиции.
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