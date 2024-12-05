Юрий МАКСИМОВ: «Это Шахтер забил три гола и потом дал нам играть»

Шахтер в матче чемпионата Украины разобрался с Ворсклой со счетом 3:1, что позволило до четырех очков сократить отставание от лидеров Динамо и Александрии.

Комментарий после игры дал наставник полтавчан Юрий Максимов.

«Это Шахтер в первом тайме забил три гола и дал нам потом играть. А было бы 0:0, то они бы добавили. Поблагодарил ребят, но Шахтер есть Шахтер. Если бы второй забили в конце, то интрига была бы».

«Но посмотрел, с кем дальше работать. Будет зимний перерыв, посмотрим. Есть кадровые проблемы, ребята в декабре заболели, остались в Полтаве», – сказал Максимов.

Команда в таблице находится на 11-й позиции.