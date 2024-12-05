Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий МАКСИМОВ: «Это Шахтер забил три гола и потом дал нам играть»
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 20:11 |
451
0

Юрий МАКСИМОВ: «Это Шахтер забил три гола и потом дал нам играть»

Тренер оценил поражение в матче УПЛ

05 декабря 2024, 20:11 |
451
0
Юрий МАКСИМОВ: «Это Шахтер забил три гола и потом дал нам играть»
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Шахтер в матче чемпионата Украины разобрался с Ворсклой со счетом 3:1, что позволило до четырех очков сократить отставание от лидеров Динамо и Александрии.

Комментарий после игры дал наставник полтавчан Юрий Максимов.

«Это Шахтер в первом тайме забил три гола и дал нам потом играть. А было бы 0:0, то они бы добавили. Поблагодарил ребят, но Шахтер есть Шахтер. Если бы второй забили в конце, то интрига была бы».

«Но посмотрел, с кем дальше работать. Будет зимний перерыв, посмотрим. Есть кадровые проблемы, ребята в декабре заболели, остались в Полтаве», – сказал Максимов.

Команда в таблице находится на 11-й позиции.

По теме:
Пушич оценил победу Шахтера в УПЛ, ротацию и подготовку к Баварии
Максимов заменил голкипера в матче против Шахтера в середине второго тайма
Почти без приключений. Шахтер во второй раз разобрался с Ворсклой
Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла Юрий Максимов
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
Футбол | 04 декабря 2024, 22:39 0
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили

Забитый мяч Габриэла Мартинелли на 4-й минуте не засчитали из-за офсайда

Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Футбол | 04 декабря 2024, 23:59 14
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал

Баски переиграли сливочных со счетом 2:1, Килиан не забил пенальти

ФОТО. FIFA показала, как будет выглядеть трофей клубного чемпионата мира
Футбол | 05.12.2024, 20:44
ФОТО. FIFA показала, как будет выглядеть трофей клубного чемпионата мира
ФОТО. FIFA показала, как будет выглядеть трофей клубного чемпионата мира
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Бокс | 05.12.2024, 07:36
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Футбол | 05.12.2024, 16:16
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
05.12.2024, 08:49 1
Бокс
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 6
Теннис
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
04.12.2024, 08:53 3
Футбол
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ
05.12.2024, 10:49 2
Футбол
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
04.12.2024, 09:16 26
Олимпийские игры
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
«Не делай этого больше». Усик рассказал о своем состоянии после боя с Фьюри
03.12.2024, 19:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем