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Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 19:45 | Обновлено 05 декабря 2024, 19:47
866
0

ВИДЕО. Как хавбек Ворсклы поразил ворота Ризныка ударом в девятку

Иван Нестеренко на 76-й минуты сократил отставание полтавского клуба в игре с Шахтером

05 декабря 2024, 19:45 | Обновлено 05 декабря 2024, 19:47
866
0
ВИДЕО. Как хавбек Ворсклы поразил ворота Ризныка ударом в девятку
ФК Ворскла. Иван Нестеренко

5 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Ворскла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 76-й минуте Иван Нестеренко сократил отставание полтавского клуба, сделав счет 1:3.

Хавбек Ворсклы поразил ворота Дмитрия Ризнык ударом в девятку.

❗️ ВИДЕО. Как хавбек Ворсклы поразил ворота Ризныка ударом в девятку

ГОЛ! 3:1 Нестеренко, 76 мин.

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Иван Нестеренко видео голов и обзор Ворскла Полтава Шахтер Донецк Шахтер - Ворскла Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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