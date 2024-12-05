Украина. Премьер лига05 декабря 2024, 19:45 | Обновлено 05 декабря 2024, 19:47
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ВИДЕО. Как хавбек Ворсклы поразил ворота Ризныка ударом в девятку
Иван Нестеренко на 76-й минуты сократил отставание полтавского клуба в игре с Шахтером
05 декабря 2024, 19:45 | Обновлено 05 декабря 2024, 19:47
866
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5 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Ворскла.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 76-й минуте Иван Нестеренко сократил отставание полтавского клуба, сделав счет 1:3.
Хавбек Ворсклы поразил ворота Дмитрия Ризнык ударом в девятку.
❗️ ВИДЕО. Как хавбек Ворсклы поразил ворота Ризныка ударом в девятку
ГОЛ! 3:1 Нестеренко, 76 мин.
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