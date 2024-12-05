5 декабря проходит матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Ворскла.

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Коллективы играют на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 76-й минуте Иван Нестеренко сократил отставание полтавского клуба, сделав счет 1:3.

Хавбек Ворсклы поразил ворота Дмитрия Ризнык ударом в девятку.

❗️ ВИДЕО. Как хавбек Ворсклы поразил ворота Ризныка ударом в девятку

ГОЛ! 3:1 Нестеренко, 76 мин.