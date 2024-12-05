Тренера молодежного состава Полесья дисквалифицировали на 5 матчей

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел материалы о ненадлежащем поведении официальных лиц ФК «Полесье» после матча 14-го тура чемпионата Украины среди команд U-19 между ФК «Полесье» (Житомир) и ФК «Заря» (Луганск).

Как сообщает сайт УАФ, матч состоялся 24 ноября 2024 года. После окончания игры главный тренер молодежной команды «Полесье» Геннадий Литовченко применил физическую силу к арбитру. Кроме того, другие представители тренерского штаба выкрикивали оскорбительные слова в адрес судей.

С учетом этого КДК УАФ принял решение отстранить Геннадия Литовченко на 5 матчей Молодежной лиги Украины. Сергея Назаренко дисквалифицировали на три игры. Также ФК «Полесье» обязали заплатить штраф в размере 150 тысяч гривен.

Кроме того, Литовченко и Назаренко должны провести образовательную лекцию для футболистов и официальных лиц клуба «Полесье» на тему соблюдения регламентных норм поведения.

Напомним, что 24 ноября Литовченко выбежал на футбольное поле, где применил физическую силу к арбитру матча.