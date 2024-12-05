Украина. Премьер лига05 декабря 2024, 18:28 | Обновлено 05 декабря 2024, 18:56
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Игрок Александрии считает, что команда может стать чемпионом УПЛ
Безерра считает, что команда может повторить чудо Лестера
05 декабря 2024, 18:28 | Обновлено 05 декабря 2024, 18:56
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Вингер «Александрии» Безерра надеется, что команда сможет сохранить нынешний темп и поборется за титул УПЛ. Сейчас коллектив Руслана Ротаня делит первое место с «Динамо».
«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы это произошло. Как я уже сказал, мы способны вписать свое имя в историю Премьер-лиги Украины и «Александрии», – отметил Безерра.
Игрок в сезоне забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 16 встречах.
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