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Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 18:28 | Обновлено 05 декабря 2024, 18:56
435
1

Игрок Александрии считает, что команда может стать чемпионом УПЛ

Безерра считает, что команда может повторить чудо Лестера

05 декабря 2024, 18:28 | Обновлено 05 декабря 2024, 18:56
435
1
Игрок Александрии считает, что команда может стать чемпионом УПЛ
ФК Александрия. Хуан Безерра

Вингер «Александрии» Безерра надеется, что команда сможет сохранить нынешний темп и поборется за титул УПЛ. Сейчас коллектив Руслана Ротаня делит первое место с «Динамо».

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы это произошло. Как я уже сказал, мы способны вписать свое имя в историю Премьер-лиги Украины и «Александрии», – отметил Безерра.

Игрок в сезоне забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 16 встречах.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига инсайд Хуан Альвина Безерра
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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MIRRA
Ага... Випустіть проти кротів незаявленого гравця! Це вам точно поможе!
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