Игрок Александрии считает, что команда может стать чемпионом УПЛ

Вингер «Александрии» Безерра надеется, что команда сможет сохранить нынешний темп и поборется за титул УПЛ. Сейчас коллектив Руслана Ротаня делит первое место с «Динамо».

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы это произошло. Как я уже сказал, мы способны вписать свое имя в историю Премьер-лиги Украины и «Александрии», – отметил Безерра.

Игрок в сезоне забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 16 встречах.