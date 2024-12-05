Чемпионат мира05 декабря 2024, 17:33 |
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Повышает шансы Украины. ФИФА хочет расширить женский ЧМ до 48 сборных
Вслед за мужским
05 декабря 2024, 17:33 |
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Футбольные ассоциации обсуждают с ФИФА расширение финальной части женского чемпионата мира с 32 сборных до 48. Формат с 48 командами впервые будет опробован на мужском ЧМ-2026.
При этом женский ЧМ только в 2023 году впервые прошел в формате 32 участников, однако ассоциации на фоне увеличения интереса к женскому футболу просят расширить количество сборных.
Женский ЧМ-2023 выиграли испанки. Сборная Украины не прошла отбор на турнир.
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Вот чесно, є тут ті, хто спостерігає за жіночим футболом???
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