Повышает шансы Украины. ФИФА хочет расширить женский ЧМ до 48 сборных

Футбольные ассоциации обсуждают с ФИФА расширение финальной части женского чемпионата мира с 32 сборных до 48. Формат с 48 командами впервые будет опробован на мужском ЧМ-2026.

При этом женский ЧМ только в 2023 году впервые прошел в формате 32 участников, однако ассоциации на фоне увеличения интереса к женскому футболу просят расширить количество сборных.

Женский ЧМ-2023 выиграли испанки. Сборная Украины не прошла отбор на турнир.