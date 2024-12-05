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  4. Повышает шансы Украины. ФИФА хочет расширить женский ЧМ до 48 сборных
Чемпионат мира
05 декабря 2024, 17:33 |
57
1

Повышает шансы Украины. ФИФА хочет расширить женский ЧМ до 48 сборных

Вслед за мужским

05 декабря 2024, 17:33 |
57
1
Повышает шансы Украины. ФИФА хочет расширить женский ЧМ до 48 сборных
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольные ассоциации обсуждают с ФИФА расширение финальной части женского чемпионата мира с 32 сборных до 48. Формат с 48 командами впервые будет опробован на мужском ЧМ-2026.

При этом женский ЧМ только в 2023 году впервые прошел в формате 32 участников, однако ассоциации на фоне увеличения интереса к женскому футболу просят расширить количество сборных.

Женский ЧМ-2023 выиграли испанки. Сборная Украины не прошла отбор на турнир.

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чемпионат мира по футболу среди женщин ФИФА женская сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Андрій Заліщук
Вот чесно, є тут ті, хто спостерігає за жіночим футболом???
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