Шахтер U19 – Ворскла U19 – 6:0. Где был соперник? Видео голов и обзор

5 декабря в Молодежной лиге Украины встретились донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла».

Донецкая команда сняла все вопросы о победителе матча уже в первом тайме, забив четыре гола до перерыва. Во второй половине игры «Шахтер» продолжил доминировать и довел встречу до разгромного счета.

Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 6:0.

Молодежная лига. 16-й тур. 5 декабря

«Шахтер» U19 – «Ворскла» U19 – 6:0

Голы: Ломага, 6, Сметана, 20, Ломага, 23, Башмарин, 34, Бундаш, 63, Гарабажий, 69

«Шахтер» U19: Баглай, Стрильчук (Шелекета, 59), Огарков (к), Башмарин (Гарабажий, 46), Дрозд (Решетников, 46), Давиденко (Кострица, 63), Бундаш, Сметана, Цуканов (Зубрий, 67), Ющенко, Ломага

«Ворскла» U19: Чудаса, Багинский, Романец, Крохмаль, Горобец, Селин, Оденцов, Кривобок, Карпусь, Козинцев, Сердюк

Видео голов и обзор матча