Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шанс сократить отставание от Динамо. Состав Шахтера на матч УПЛ
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 16:53 | Обновлено 05 декабря 2024, 16:57
770
0

Шанс сократить отставание от Динамо. Состав Шахтера на матч УПЛ

Важный для Шахтера матч с Ворсклой

05 декабря 2024, 16:53 | Обновлено 05 декабря 2024, 16:57
770
0
Шанс сократить отставание от Динамо. Состав Шахтера на матч УПЛ
ФК Шахтер

В 18:00 начнется матч чемпионата Украины между Шахтером и Ворсклой. В случае победы команда Марино Пушича до четырех очков сократит отставание от лидеров Динамо и Александрии, которые вчера сыграли вничью.

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Марлон, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Траоре

В запасе: Фесюн, Педро Энрике, Конопля, Фарина, Назарина, Степаненко, Бондаренко, Педриньо, Кевин, Сикан, Швед, Эгиналду

Ворскла: Исенко, Пердута, Гучек, Бацула, Черноморец, Павлюк, Скляр, Челядин, Крупский, Кане, Иеде

В запасе: Домолега, Кулаковский, Островский, Ковталюк, Нестеренко

По теме:
Лидер Александрии – о матчах с Динамо, шансах выиграть титул УПЛ и голах
Шахтер U19 – Ворскла U19 – 6:0. Где был соперник? Видео голов и обзор
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
Шахтер Донецк Шахтер - Ворскла Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига стартовые составы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Динамо: «Мудрик забивает только в Лиге конференций»
Футбол | 05 декабря 2024, 09:11 4
Экс-тренер Динамо: «Мудрик забивает только в Лиге конференций»
Экс-тренер Динамо: «Мудрик забивает только в Лиге конференций»

Александр Хацкевич назвал лучшего украинского футболиста в европейских чемпионатах

Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Футбол | 04 декабря 2024, 18:05 5
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча
Александрия – Динамо – 0:0. Сыграли в пользу Шахтера. Обзор матча

Топ-матч тура чемпионата Украины

Что случилось? Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы
Футбол | 05.12.2024, 16:31
Что случилось? Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы
Что случилось? Довбик рискует пропустить следующий матч Ромы
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Бокс | 05.12.2024, 07:36
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Футбол | 04.12.2024, 17:25
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Голы – на десерт. Александрия и Динамо поделили очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 23
Футбол
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
Анчелотти считает звезду Реала лентяем. Он присоединился к клубу летом 2024
04.12.2024, 13:22
Футбол
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
05.12.2024, 08:49 1
Бокс
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 19
Футбол
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
Украинку после победы над россиянкой в Бразилии заставили сменить форму
04.12.2024, 07:15 6
Теннис
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
ВИДЕО. Зинченко поймал Онана на ошибке. Гол Арсенала в ворота МЮ отменили
04.12.2024, 22:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем