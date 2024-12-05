Шанс сократить отставание от Динамо. Состав Шахтера на матч УПЛ

В 18:00 начнется матч чемпионата Украины между Шахтером и Ворсклой. В случае победы команда Марино Пушича до четырех очков сократит отставание от лидеров Динамо и Александрии, которые вчера сыграли вничью.

Шахтер: Ризнык, Винисиус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Марлон, Крыськив, Судаков, Зубков, Невертон, Траоре

В запасе: Фесюн, Педро Энрике, Конопля, Фарина, Назарина, Степаненко, Бондаренко, Педриньо, Кевин, Сикан, Швед, Эгиналду

Ворскла: Исенко, Пердута, Гучек, Бацула, Черноморец, Павлюк, Скляр, Челядин, Крупский, Кане, Иеде

В запасе: Домолега, Кулаковский, Островский, Ковталюк, Нестеренко