Тренер Украины U-21 прокомментировал жеребьевку Евро-2025 и соперников

Молодежная сборная Украины по итогам жеребьевки финальной части Евро-2025 попала в группу с Нидерландами, Данией и Финляндией. Соперников оценил наставник команды U-21 Унаи Мельгоса.

— Все команды, представленные на чемпионате Европы, как и наша, имеют достаточно высокий уровень. Возможность сыграть с этими сборными важна для нашего коллективного и индивидуального развития.

— Какого мнения вы о каждом из соперников?

— Все участники квалифицировались на Евро исключительно благодаря своим заслугам. Поэтому мы относимся ко всем оппонентам с максимальным уважением. Теперь мы будем знакомиться с ними более тщательно, и впоследствии у меня будет более сформированное мнение относительно их потенциала. Но подчеркну аксиому: важны не имена, а именно игра коллектива.

— Вы уже видели какие-нибудь матчи соперников в квалификации?

— Только хайлайты, но сейчас начнем целенаправленно собирать видеоматериалы.

— Согласны, что пребывание Украины во второй корзине немного облегчило ситуацию во время жеребьевки?

— Никогда не знаешь, как он вернется. Мы не акцентируем внимание на этом.

– Какие выводы вы сделали по итогам группового раунда отбора? Почему, на ваш взгляд, не получилось занять первое место?

— Мы сосредоточены, прежде всего, на развитии игроков. В этом смысле, я думаю, что мы во время квалификации прогрессировали. Что касается первого места, то Англия завоевала больше очков, чем мы, поэтому она и впереди. Мы же должны смотреть не только на две последние игры, в которых, между прочим, я думаю, мы могли получить лучший результат, а учитывать достижения на всей турнирной дистанции. В любом случае мы принимаем произошедшее и стараемся извлечь из этого уроки.

— Прокомментируйте, пожалуйста, товарищеские матчи сборной Украины с Португалией (3:3) и Италией (2:2) в ноябре. Какую информацию для размышлений они предоставили тренерскому штабу?

— Это были очень интересные 10 дней. Мы увидели новых игроков и эволюцию команды между двумя играми. Некоторые исполнители шагнули вперед, что может помочь им в личном развитии. Как тренер, я благодарен за их работу и надеюсь, что они будут продолжать двигаться в том же направлении, чтобы усложнить мне задачу в плане выбора футболистов для участия в чемпионате Европы.

– Какие планы подготовки нашей команды к финальному турниру Евро-2025 в следующем году?

— Воспользуемся окном ФИФА в марте, чтобы сыграть несколько товарищеских матчей, а после финиша УПЛ сосредоточимся на непосредственной подготовке к форуму в Словакии.