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05 декабря 2024, 14:30 |
266
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ДЕВУШКА ДНЯ. Жад Лебеф – самая красивая среди дочерей легенд футбола

Сегодня знакомимся ближе с дочерью, которая очень нервирует отца

05 декабря 2024, 14:30 |
266
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ДЕВУШКА ДНЯ. Жад Лебеф – самая красивая среди дочерей легенд футбола
Instagram. Жад Лебеф

Дочь экс-футболиста «Челси» и сборной Франции Франка Лебефа, Жад, является звездой британских футбольных таблоидов.

Девушка очень красива и знает, чем завлечь внимание, поэтому она выбрала для себя профессию инфлюенсерки.

Она часто публикует на своей странице в Instagram откровенные фото, что не может нравиться звездному отцу.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Мы говорили об этом и она знает моё мнение. Я всегда говорю ей, если ты разденешься – они напишут: «Дочь Лебефа разделась»».

Тем не менее, Жад имеет своё мнение и считает, что для развития её блога очень важно оставаться собой и показывать женскую красоту такой, какой она есть:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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Gargantua81
ничего не могу с собой поделать, но татуировки вызывают у меня физическое отвращение
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