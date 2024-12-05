ДЕВУШКА ДНЯ. Жад Лебеф – самая красивая среди дочерей легенд футбола
Сегодня знакомимся ближе с дочерью, которая очень нервирует отца
Дочь экс-футболиста «Челси» и сборной Франции Франка Лебефа, Жад, является звездой британских футбольных таблоидов.
Девушка очень красива и знает, чем завлечь внимание, поэтому она выбрала для себя профессию инфлюенсерки.
Она часто публикует на своей странице в Instagram откровенные фото, что не может нравиться звездному отцу.
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«Мы говорили об этом и она знает моё мнение. Я всегда говорю ей, если ты разденешься – они напишут: «Дочь Лебефа разделась»».
Тем не менее, Жад имеет своё мнение и считает, что для развития её блога очень важно оставаться собой и показывать женскую красоту такой, какой она есть:
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