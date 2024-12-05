ФОТО. «Возможно, ему больше нравилась моя жена». Хесе – про президента ПСЖ

Экс-нападающий «Реала», «ПСЖ» и сборной Испании Хесе Родригес дал скандальное интервью ютуберу Mowlihawk, в котором он рассказал о самом сложном периоде своей карьеры:

«Если бы я хотел, я бы остался в Мадриде, но потом появился вариант «ПСЖ». Кроме того, у меня было мало игрового времени, и я думал, что буду чаще играть в Париже. Унаи Эмери был там тренером, и именно он меня позвал.

У «Реала» было много новых подписаний, я хотел поехать на Евро [2016]. Дель Боске хотел позвонить мне, но я получил травму. И «ПСЖ» предложил мне гораздо больше. И помните, я уже много заработал в «Реале». Когда я впервые увидел на своем счету миллион евро, я подумал: «Все для того, чтобы забивать голы?».

«В «ПСЖ» я начал свою первую игру с решающего паса, который выиграл матч, но потом я был в нокауте на два месяца из-за аппендицита. В январе мне сказали, что я должен уйти.

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«Я сказал Эмери, что чувствую себя так, будто меня облапошили. Президент [Аль-Хелаифи] даже не хотел видеть меня лично. Возможно, моя жена ему нравилась больше, чем я.

«Они не дали мне никаких объяснений. Ты мог бы заработать много денег, да, но они обращались со мной очень, очень плохо».

«Я понял, что «Реал Мадрид» является лучшим клубом в мире во всех отношениях. В «ПСЖ» это парень, который является миллиардером и использует игроков».

Сейчас Хесе выступает в чемпионате Малайзии за клуб «Джохор ДТ», а за свою долгую карьеру успел поиграть в таких клубах, как: «Реал Мадрид», «ПСЖ», «Лас-Пальмас», «Сток Сити», «Бетис», «Спортинг» Лиссабон, «Анкарагюджю», «Сампдория» и «Куритиба».

Cтоит отметить, что Хесе Родригес женился на Ауре Руиз два года назад.