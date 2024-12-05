Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. «Возможно, ему больше нравилась моя жена». Хесе – про президента ПСЖ
Другие новости
05 декабря 2024, 13:57 | Обновлено 05 декабря 2024, 14:09
876
0

ФОТО. «Возможно, ему больше нравилась моя жена». Хесе – про президента ПСЖ

Экс-звезда мадридского Реала в интервью ютуберу рассказал про период в ПСЖ

05 декабря 2024, 13:57 | Обновлено 05 декабря 2024, 14:09
876
0
ФОТО. «Возможно, ему больше нравилась моя жена». Хесе – про президента ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесе Родригес и Аура Руиз

Экс-нападающий «Реала», «ПСЖ» и сборной Испании Хесе Родригес дал скандальное интервью ютуберу Mowlihawk, в котором он рассказал о самом сложном периоде своей карьеры:

«Если бы я хотел, я бы остался в Мадриде, но потом появился вариант «ПСЖ». Кроме того, у меня было мало игрового времени, и я думал, что буду чаще играть в Париже. Унаи Эмери был там тренером, и именно он меня позвал.

У «Реала» было много новых подписаний, я хотел поехать на Евро [2016]. Дель Боске хотел позвонить мне, но я получил травму. И «ПСЖ» предложил мне гораздо больше. И помните, я уже много заработал в «Реале». Когда я впервые увидел на своем счету миллион евро, я подумал: «Все для того, чтобы забивать голы?».

«В «ПСЖ» я начал свою первую игру с решающего паса, который выиграл матч, но потом я был в нокауте на два месяца из-за аппендицита. В январе мне сказали, что я должен уйти.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Я сказал Эмери, что чувствую себя так, будто меня облапошили. Президент [Аль-Хелаифи] даже не хотел видеть меня лично. Возможно, моя жена ему нравилась больше, чем я.

«Они не дали мне никаких объяснений. Ты мог бы заработать много денег, да, но они обращались со мной очень, очень плохо».

«Я понял, что «Реал Мадрид» является лучшим клубом в мире во всех отношениях. В «ПСЖ» это парень, который является миллиардером и использует игроков».

Сейчас Хесе выступает в чемпионате Малайзии за клуб «Джохор ДТ», а за свою долгую карьеру успел поиграть в таких клубах, как: «Реал Мадрид», «ПСЖ», «Лас-Пальмас», «Сток Сити», «Бетис», «Спортинг» Лиссабон, «Анкарагюджю», «Сампдория» и «Куритиба».

Cтоит отметить, что Хесе Родригес женился на Ауре Руиз два года назад.

По теме:
ДЕВУШКА ДНЯ. Жад Лебеф – самая красивая среди дочерей легенд футбола
ФОТО. Вот где отдыхает жена Виктора Цыганкова! Неописуемая красота
ФОТО. Одноклубник Мудрика начал встречаться с рэпершей. Её полюбил Обама
Хесе Родригес фото lifestyle девушки Реал Мадрид ПСЖ Ла Лига чемпионат Испании по футболу сборная Испании по футболу чемпионат Франции по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Футбол | 05 декабря 2024, 12:54 6
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо

Каладзе попал в санкционный список

УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
Бокс | 05 декабря 2024, 08:49 0
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»
УСИК: «Я его очень уважаю. Это был мой самый тяжелый соперник в карьере»

Александр высоко оценил Тайсона Фьюри

Хотят удивить Нью-Йорк. Тамошний Сити построит первый футбольный стадион
Футбол | 05.12.2024, 13:02
Хотят удивить Нью-Йорк. Тамошний Сити построит первый футбольный стадион
Хотят удивить Нью-Йорк. Тамошний Сити построит первый футбольный стадион
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Другие виды | 04.12.2024, 14:59
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Жан БЕЛЕНЮК: «Ковтун имел все условия и получал зарплату из Украины»
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04.12.2024, 14:08
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 2
Бокс
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
04.12.2024, 08:53 3
Футбол
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 26
Биатлон
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
ФЬЮРИ: «Почему я должен жалеть о своих словах о войне в Украине и Усике?»
03.12.2024, 18:54 3
Бокс
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 23
Футбол
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 19
Футбол
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
04.12.2024, 23:59 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем