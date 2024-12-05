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Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 12:35 | Обновлено 05 декабря 2024, 12:47
28
0

Матч в Александрии стал юбилейным для арбитра Виталия Романова

Арбитр из Днепра провел 150-й матч в чемпионатах Украины

05 декабря 2024, 12:35 | Обновлено 05 декабря 2024, 12:47
28
0
Матч в Александрии стал юбилейным для арбитра Виталия Романова
ФК Динамо. Виталий Романов (в центре)

Рефери из Днепра Виталий Романов провел 150-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 7-м арбитром, достигшим этого рубежа. За 15 сезонов судейства в элитном дивизионе Романов предъявил нарушителям дисциплины 71 красную (34 хозяевам + 37 гостям) и 878 желтых (416 + 462) карточек, а также назначил 56 пенальти: 30 в ворота гостей и 26 – хозяев.

К слову, по числу удалений, как в общем, так и среди игроков хозяев, Романов является рекордсменом украинских чемпионатов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 арбитров-гвардейцев чемпионатов Украины

Арбитр

Город

Матчи

1.

Сергей ШЕБЕК

Киев

226

2.

Виталий ГОДУЛЯН

Одесса

202

3.

Василий МЕЛЬНИЧУК

Симферополь

190

4.

Игорь ИЩЕНКО

Хмельницкий/Киев

186

5.

Игорь ЯРМЕНЧУК

Киев

168

6.

Виталий РОМАНОВ

Днепр

150

Андрей ШАНДОР

Львов

150

8.

Анатолий АБДУЛА

Харьков

146

9.

Александр ДЕРДО

Черноморск

142

10.

Валерий ОНУФЕР

Ужгород

141

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цифры и факты Украинская Премьер-лига Виталий Романов
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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