Матч в Александрии стал юбилейным для арбитра Виталия Романова
Арбитр из Днепра провел 150-й матч в чемпионатах Украины
Рефери из Днепра Виталий Романов провел 150-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 7-м арбитром, достигшим этого рубежа. За 15 сезонов судейства в элитном дивизионе Романов предъявил нарушителям дисциплины 71 красную (34 хозяевам + 37 гостям) и 878 желтых (416 + 462) карточек, а также назначил 56 пенальти: 30 в ворота гостей и 26 – хозяев.
К слову, по числу удалений, как в общем, так и среди игроков хозяев, Романов является рекордсменом украинских чемпионатов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 арбитров-гвардейцев чемпионатов Украины
|
|
Арбитр
|
Город
|
Матчи
|
1.
|
Сергей ШЕБЕК
|
Киев
|
226
|
2.
|
Виталий ГОДУЛЯН
|
Одесса
|
202
|
3.
|
Василий МЕЛЬНИЧУК
|
Симферополь
|
190
|
4.
|
Игорь ИЩЕНКО
|
Хмельницкий/Киев
|
186
|
5.
|
Игорь ЯРМЕНЧУК
|
Киев
|
168
|
6.
|
Виталий РОМАНОВ
|
Днепр
|
150
|
|
Андрей ШАНДОР
|
Львов
|
150
|
8.
|
Анатолий АБДУЛА
|
Харьков
|
146
|
9.
|
Александр ДЕРДО
|
Черноморск
|
142
|
10.
|
Валерий ОНУФЕР
|
Ужгород
|
141
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