Матч в Александрии стал юбилейным для арбитра Виталия Романова

Рефери из Днепра Виталий Романов провел 150-й матч в чемпионатах Украины. Он стал 7-м арбитром, достигшим этого рубежа. За 15 сезонов судейства в элитном дивизионе Романов предъявил нарушителям дисциплины 71 красную (34 хозяевам + 37 гостям) и 878 желтых (416 + 462) карточек, а также назначил 56 пенальти: 30 в ворота гостей и 26 – хозяев.

К слову, по числу удалений, как в общем, так и среди игроков хозяев, Романов является рекордсменом украинских чемпионатов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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