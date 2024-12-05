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  4. «Нереально». Экс-игрок Шахтера назвал главную проблему команды Пушича
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 12:36 |
348
0

«Нереально». Экс-игрок Шахтера назвал главную проблему команды Пушича

Адриан Пуканыч объяснил, почему ему не удалось заиграть в «Шахтере»

05 декабря 2024, 12:36 |
348
0
«Нереально». Экс-игрок Шахтера назвал главную проблему команды Пушича
ФК Шахтер Донецк

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Адриан Пуканыч объяснил, почему ему не удалось заиграть в составе «горняков». Футболист объяснил провал команды Марино Пушича.

«Трудно было в 20 лет конкурировать с теми, кто на ходу в 25-26. И тогда такое время было, что нужно было играть здесь и сейчас, на дальнюю перспективу не смотрели, ждать никто не собирался.

Тогдашние легионеры – это были действительно лидеры, играли за свои национальные сборные, они делали результат. Во время войны это невозможно. Игру «Шахтера» сейчас определяют украинские ребята и справляются они хорошо, в этом тоже свой позитив. Хотя нельзя сказать, что все у команды плохо. Сезон на сезон не похож, соперники сильны.

Говорить, что какой-нибудь тотальный провал, точно, не приходится. Просто сейчас уровень команды такой, а было время он был выше. Я уже и не хочу говорить о дороге, переездах и об отсутствии настоящих домашних матчей.

Играть при родных трибунах в еврокубках – это очень важно. Когда тебя гонят болельщики вперед – это другой ментальный подход, другой заряд. К тому же это оказывает давление на соперника и ему труднее играть и набирать очки», – сказал Пуканыч.

Ранее сообщалось, что невеста футболиста донецкого «Шахтера» разделась на камеру.

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Адриан Пуканыч Шахтер Донецк Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Чемпион
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