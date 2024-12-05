Де Брюйне отреагировал на долгожданную победу Ман Сити. Что сказал?

Лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился эмоциями после долгожданной победы «горожан» в Английской Премьер-лиге – подопечные Жузепа Гвардиолы разгромно победили «Ноттингем Форест».

–«Ливерпуль» потерял очки.

- Сейчас не время смотреть на это. Это был тяжелый период.

Я счастлив, что смог отыграть 70 минут. Это большое улучшение по сравнению с тем, что я мог сделать в последнее время.

Приятно вернуться. Надеюсь, я дал импульс. Это были тяжелые времена, но мы должны принять вызов.

В настоящее время «Манчестер Сити» занимает четвертое место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 26 турнирных пункта после 14 сыгранных матчей.

Ранее своим мнением по поводу матча поделился главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола.