Де Брюйне отреагировал на долгожданную победу Ман Сити. Что сказал?
Бельгиец доволен игрой «Манчестер Сити»
Лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился эмоциями после долгожданной победы «горожан» в Английской Премьер-лиге – подопечные Жузепа Гвардиолы разгромно победили «Ноттингем Форест».
–«Ливерпуль» потерял очки.
- Сейчас не время смотреть на это. Это был тяжелый период.
Я счастлив, что смог отыграть 70 минут. Это большое улучшение по сравнению с тем, что я мог сделать в последнее время.
Приятно вернуться. Надеюсь, я дал импульс. Это были тяжелые времена, но мы должны принять вызов.
В настоящее время «Манчестер Сити» занимает четвертое место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 26 турнирных пункта после 14 сыгранных матчей.
Ранее своим мнением по поводу матча поделился главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола.
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