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  4. Де Брюйне отреагировал на долгожданную победу Ман Сити. Что сказал?
Англия
05 декабря 2024, 12:17 | Обновлено 05 декабря 2024, 12:18
508
0

Де Брюйне отреагировал на долгожданную победу Ман Сити. Что сказал?

Бельгиец доволен игрой «Манчестер Сити»

05 декабря 2024, 12:17 | Обновлено 05 декабря 2024, 12:18
508
0
Де Брюйне отреагировал на долгожданную победу Ман Сити. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Лидер «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился эмоциями после долгожданной победы «горожан» в Английской Премьер-лиге – подопечные Жузепа Гвардиолы разгромно победили «Ноттингем Форест».

–«Ливерпуль» потерял очки.

- Сейчас не время смотреть на это. Это был тяжелый период.

Я счастлив, что смог отыграть 70 минут. Это большое улучшение по сравнению с тем, что я мог сделать в последнее время.

Приятно вернуться. Надеюсь, я дал импульс. Это были тяжелые времена, но мы должны принять вызов.

В настоящее время «Манчестер Сити» занимает четвертое место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 26 турнирных пункта после 14 сыгранных матчей.

Ранее своим мнением по поводу матча поделился главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити Ноттингем Форест Манчестер Сити - Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: City Xtra
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