Полузащитник Александрии провел юбилейный матч в карьере
На высшем уровне Дмитрий Мишнев дебютировал в ноябре 2013 года
Поединок с «Динамо» (0:0) стал 250-м в карьере 30-летнего полузащитника александрийцев Дмитрия Мишнева. 215 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 18 – в Кубке Украины и 15 – в еврокубках. 177 матчей Дмитрий провел за «Мариуполь», 57 – за «Зарю» и 16 – за «Александрию».
В «Клуб 250» Мишнев вошел через 11 лет 4 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 30 ноября 2013 года в домашнем поединке мариупольцев с «Металлистом» в УПЛ (1:1).
К слову, игра с «Динамо» оказалась юбилейной и для Артема Козака, который провел 50-й матч в украинских чемпионатах (26 – за «Полесье», по 10 – за «Александрию» и «Карпаты», 4 – за «Арсенал»).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
250 матчей в карьере Дмитрия Мишнева
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
Всего
|
2013/14
|
Ильичевец
|
9
|
-
|
-
|
9
|
2014/15
|
Ильичевец
|
17
|
2
|
-
|
19
|
2015/16
|
Ильичевец
|
-
|
1
|
-
|
1
|
2016/17
|
Ильичевец
|
-
|
2
|
-
|
2
|
2017/18
|
Мариуполь
|
29
|
3
|
-
|
32
|
2018/19
|
Мариуполь
|
31
|
-
|
4
|
35
|
2019/20
|
Мариуполь
|
30
|
4
|
2
|
36
|
2020/21
|
Мариуполь
|
24
|
2
|
-
|
26
|
2021/22
|
Мариуполь
|
15
|
2
|
-
|
17
|
2022/23
|
Заря
|
26
|
-
|
2
|
28
|
2023/24
|
Заря
|
21
|
1
|
7
|
29
|
2024/25
|
Александрия
|
15
|
1
|
-
|
16
|
Итого
|
|
217
|
18
|
15
|
250
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