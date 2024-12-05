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Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 11:51 | Обновлено 05 декабря 2024, 12:08
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Полузащитник Александрии провел юбилейный матч в карьере

На высшем уровне Дмитрий Мишнев дебютировал в ноябре 2013 года

05 декабря 2024, 11:51 | Обновлено 05 декабря 2024, 12:08
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0
Полузащитник Александрии провел юбилейный матч в карьере
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Поединок с «Динамо» (0:0) стал 250-м в карьере 30-летнего полузащитника александрийцев Дмитрия Мишнева. 215 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 18 – в Кубке Украины и 15 – в еврокубках. 177 матчей Дмитрий провел за «Мариуполь», 57 – за «Зарю» и 16 – за «Александрию».

В «Клуб 250» Мишнев вошел через 11 лет 4 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 30 ноября 2013 года в домашнем поединке мариупольцев с «Металлистом» в УПЛ (1:1).

К слову, игра с «Динамо» оказалась юбилейной и для Артема Козака, который провел 50-й матч в украинских чемпионатах (26 – за «Полесье», по 10 – за «Александрию» и «Карпаты», 4 – за «Арсенал»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в карьере Дмитрия Мишнева

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

ЕК

Всего

2013/14

Ильичевец

9

-

-

9

2014/15

Ильичевец

17

2

-

19

2015/16

Ильичевец

-

1

-

1

2016/17

Ильичевец

-

2

-

2

2017/18

Мариуполь

29

3

-

32

2018/19

Мариуполь

31

-

4

35

2019/20

Мариуполь

30

4

2

36

2020/21

Мариуполь

24

2

-

26

2021/22

Мариуполь

15

2

-

17

2022/23

Заря

26

-

2

28

2023/24

Заря

21

1

7

29

2024/25

Александрия

15

1

-

16

Итого

217

18

15

250
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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