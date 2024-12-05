Полузащитник Александрии провел юбилейный матч в карьере

Поединок с «Динамо» (0:0) стал 250-м в карьере 30-летнего полузащитника александрийцев Дмитрия Мишнева. 215 встреч он отыграл в чемпионатах Украины, 18 – в Кубке Украины и 15 – в еврокубках. 177 матчей Дмитрий провел за «Мариуполь», 57 – за «Зарю» и 16 – за «Александрию».

В «Клуб 250» Мишнев вошел через 11 лет 4 дня после дебюта на высшем уровне, который состоялся 30 ноября 2013 года в домашнем поединке мариупольцев с «Металлистом» в УПЛ (1:1).

К слову, игра с «Динамо» оказалась юбилейной и для Артема Козака, который провел 50-й матч в украинских чемпионатах (26 – за «Полесье», по 10 – за «Александрию» и «Карпаты», 4 – за «Арсенал»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

250 матчей в карьере Дмитрия Мишнева