Фиорентина – Эмполи – 2:2 (3:4 пен.). Серия пенальти. Видео голов

4 декабря в 1/8 финала Кубка Италии состоялся матч между «Фиорентиной» и «Эмполи».

Игра завершилась ничьей 2:2 в основное и дополнительное время, но «Эмполи» победил в серии пенальти 4:3. Таким образом, «Эмполи» прошел в четвертьфинал Кубка Италии впервые с сезона 2006/07.

Кубок Италии. 1/8 финала. 4 декабря

«Фиорентина» – «Эмполи» – 2:2 (3:4 пен.)

Голы: Кен 59, Гозенс, 70 – Эконг 4, Эспозито, 75

Видеообзор матча: