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  4. Фиорентина – Эмполи – 2:2 (3:4 пен.). Серия пенальти. Видео голов
Кубок Италии
05 декабря 2024, 11:35 | Обновлено 05 декабря 2024, 11:36
47
0

Фиорентина – Эмполи – 2:2 (3:4 пен.). Серия пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Кубка Италии.

05 декабря 2024, 11:35 | Обновлено 05 декабря 2024, 11:36
47
0
Фиорентина – Эмполи – 2:2 (3:4 пен.). Серия пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 1/8 финала Кубка Италии состоялся матч между «Фиорентиной» и «Эмполи».

Игра завершилась ничьей 2:2 в основное и дополнительное время, но «Эмполи» победил в серии пенальти 4:3. Таким образом, «Эмполи» прошел в четвертьфинал Кубка Италии впервые с сезона 2006/07.

Кубок Италии. 1/8 финала. 4 декабря

«Фиорентина» – «Эмполи» – 2:2 (3:4 пен.)

Голы: Кен 59, Гозенс, 70 – Эконг 4, Эспозито, 75

Видеообзор матча:

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Фиорентина Эмполи Кубок Италии по футболу чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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