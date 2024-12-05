Кубок Италии05 декабря 2024, 11:35 | Обновлено 05 декабря 2024, 11:36
47
0
Фиорентина – Эмполи – 2:2 (3:4 пен.). Серия пенальти. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Кубка Италии.
05 декабря 2024, 11:35 | Обновлено 05 декабря 2024, 11:36
47
0
4 декабря в 1/8 финала Кубка Италии состоялся матч между «Фиорентиной» и «Эмполи».
Игра завершилась ничьей 2:2 в основное и дополнительное время, но «Эмполи» победил в серии пенальти 4:3. Таким образом, «Эмполи» прошел в четвертьфинал Кубка Италии впервые с сезона 2006/07.
Кубок Италии. 1/8 финала. 4 декабря
«Фиорентина» – «Эмполи» – 2:2 (3:4 пен.)
Голы: Кен 59, Гозенс, 70 – Эконг 4, Эспозито, 75
Видеообзор матча:
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