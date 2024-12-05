Манчестер Сити планирует продать лидера команды в конце сезона

Английский «Манчестер Сити» собирается омолодить состав в конце сезона 2024/25 и продать некоторых возрастных футболистов. Сообщается, что одним из главных претендентов на уход из клуба является один из лидеров – защитник Кайл Уокер.

Руководство клуба неприятно удивлено кризисом «горожан» и считает, что часть проблем лежит на защитниках команды, поэтому собирается обновить эту линию. В последних восьми матчах «Манчесетер Сити» пропустил 19 голов – неудовлетворительные результаты заставляют руководство искать все возможные варианты для улучшения ситуации.

Контракт Кайла Уокера действует до июня 2026 года, поэтому клуб планирует продать игрока через полгода, а не отпускать его бесплатно. Главными претендентами на защитника являются клубы Саудовской Аравии, которые готовы удовлетворить финансовые запросы игрока.

В этом сезоне Уокер провел за «Манчестер Сити» 12 матчей во всех турнирах. Защитник оценивается в 13 млн евро.

Ранее сообщалось, что подопечные Жузепа Гвардиолы прервали серию из четырех подряд поражений в Английской Премьер-лиге.