ФОТО. Футболистка шокировала откровенным новогодним образом. Очень горячо

Футболистка английского клуба «Чешем Юнайтед» Мэделин Райт шокировала всех своей новой публикацией в соцсети X.

26-летняя красавица, которая также выступала за женские команды «Чарльтона» и «Лейтон Ориент», опубликовала фото, на котором она – в довольно пикантном новогоднем костюме.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Все, что я хочу на Рождество, – это ты ❤️», – подписала провокативный пост футболистка.

Мэделин известна своей любовью к откровенным фото и видео, и именно поэтому она стала одной из первых футболисток, открывшых страницу на OnlyFans.