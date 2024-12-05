ФОТО. Футболистка шокировала откровенным новогодним образом. Очень горячо
Мэделин Райт всегда знает как раздать огня...
Футболистка английского клуба «Чешем Юнайтед» Мэделин Райт шокировала всех своей новой публикацией в соцсети X.
26-летняя красавица, которая также выступала за женские команды «Чарльтона» и «Лейтон Ориент», опубликовала фото, на котором она – в довольно пикантном новогоднем костюме.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Все, что я хочу на Рождество, – это ты ❤️», – подписала провокативный пост футболистка.
Мэделин известна своей любовью к откровенным фото и видео, и именно поэтому она стала одной из первых футболисток, открывшых страницу на OnlyFans.
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