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05 декабря 2024, 11:18 |
594
2

ФОТО. Футболистка шокировала откровенным новогодним образом. Очень горячо

Мэделин Райт всегда знает как раздать огня...

05 декабря 2024, 11:18 |
594
2
ФОТО. Футболистка шокировала откровенным новогодним образом. Очень горячо
X. Мэделин Райт

Футболистка английского клуба «Чешем Юнайтед» Мэделин Райт шокировала всех своей новой публикацией в соцсети X.

26-летняя красавица, которая также выступала за женские команды «Чарльтона» и «Лейтон Ориент», опубликовала фото, на котором она – в довольно пикантном новогоднем костюме.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Все, что я хочу на Рождество, – это ты ❤️», – подписала провокативный пост футболистка.

Мэделин известна своей любовью к откровенным фото и видео, и именно поэтому она стала одной из первых футболисток, открывшых страницу на OnlyFans.

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фото lifestyle чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Микола Захарченко
А точно - футболістка ?? )
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+1
MIRRA
Як вона з такою дупою бігає? Чи вона воротар?
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0
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