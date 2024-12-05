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05 декабря 2024, 10:57 |
883
2

ВИДЕО. Жена украинского футболиста показала как отдыхает в Нью-Йорке

Анна Бабенко делится атмосферой новогоднего Нью-Йорка

05 декабря 2024, 10:57 |
883
2
ВИДЕО. Жена украинского футболиста показала как отдыхает в Нью-Йорке
Instagram. Анна Бабенко

Жена полузащитника житомирского «Полесья» Руслана БабенкоАнна – публикует на своей странице в Instagram фото и видео новогоднего Нью-Йорка.

Девушка погружает своих фолловеров в атмосферу фильма «Один дома» и привносит атмосферу будущего празника.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Этот вайб 💫 Эта атмосфера 💔», – жена Руслана Бабенко получила всё от отдыха своей мечты.

«Живи так же роскошно, как Кевин МакКалистер», – Анна отдыхает в Нью-Йорке не сама, а с женой другого известного украинского футболиста Владислава Калитвинцева – Ириной.

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видео lifestyle Руслан Бабенко Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки Владислав Калитвинцев
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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osokor
Українські контрасти! Країна воює, а губаті інкубаторські дружини футболістів відпочивають від трудів праведних в заграницях. Мрії збуваються, блін...
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+2
sl@sh
Дружина сраного житомирського "полісся", а ти Микола клянчи у своєї дружини на РЕБи
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0
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