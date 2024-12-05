ВИДЕО. Жена украинского футболиста показала как отдыхает в Нью-Йорке

Жена полузащитника житомирского «Полесья» Руслана Бабенко – Анна – публикует на своей странице в Instagram фото и видео новогоднего Нью-Йорка.

Девушка погружает своих фолловеров в атмосферу фильма «Один дома» и привносит атмосферу будущего празника.

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«Этот вайб 💫 Эта атмосфера 💔», – жена Руслана Бабенко получила всё от отдыха своей мечты.

«Живи так же роскошно, как Кевин МакКалистер», – Анна отдыхает в Нью-Йорке не сама, а с женой другого известного украинского футболиста Владислава Калитвинцева – Ириной.