ВИДЕО. Жена украинского футболиста показала как отдыхает в Нью-Йорке
Анна Бабенко делится атмосферой новогоднего Нью-Йорка
Жена полузащитника житомирского «Полесья» Руслана Бабенко – Анна – публикует на своей странице в Instagram фото и видео новогоднего Нью-Йорка.
Девушка погружает своих фолловеров в атмосферу фильма «Один дома» и привносит атмосферу будущего празника.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Этот вайб 💫 Эта атмосфера 💔», – жена Руслана Бабенко получила всё от отдыха своей мечты.
«Живи так же роскошно, как Кевин МакКалистер», – Анна отдыхает в Нью-Йорке не сама, а с женой другого известного украинского футболиста Владислава Калитвинцева – Ириной.
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