Мареска заговорил о Мудрике после разгромной победы Челси в АПЛ

Главный тренер «Челси» Энцо Маркеска заговорил о конкуренции в расположении «синих», вспомнив украинского вингера команды Михаила Мудрика после разгромной победы над «Саутгемптоном» в АПЛ.

«У нас есть четыре вингера, и все они очень хорошие. Нету и Мадуэке играют на правом фланге, Санчо и Мудрик – на левом. И если кто-то из них по какой-то причине выпадает, есть тот, кто готов заменить.

«Нони не может позволить себе снизить уровень игры, потому что Педру в отличной форме. Если же Нету представится, тогда на его месте будет Мадуэке. То же касается другого фланга. Это то, что они должны понять, если мы хотим бороться за что-нибудь значительное», – сказал Энцо.

Украинский вингер Михаил Мудрик пропускал игру 14 тура АПЛ по болезни – полузащитник национальной сборной Украины подхватил неназванный вирус.

Ранее Энцо Мареска обратился к фанатам лондонского «Челси», сделав важное заявление.