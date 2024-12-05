ФОТО. Звездного топ-таланта ограбили. Невеста опубликовала кадры

Дом игрока «Брайтона» и сборной Аргентины Валентина Барко был ограблен. Об этом сообщила невеста футболиста.

Яз Хаурегуй на своей странице в Instagram поделилась кадрами и рассказала о том, что случилось. Пара была на романтическом ужине в одном из ресторанов Севильи – Барко находится в аренде в «Севилье» до конца сезона.

Далее цитируем Яз: «Прихожу домой и вижу, что он был вот таким разграбленным. Приехать в страну, полную мечты, и не иметь возможности жить спокойно. Все очень странно. Не доверяй даже своей тени», – жалуется красавица, которой Валентин совсем недавно сделал предложение руки и сердца.

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«Очевидно, что у нас есть камеры. Из соседнего дома зашли двое мужчин, они провели внутри 50 минут и ушли за 10 минут до нашего приезда.

Удивительно, что о наших передвижениях и единственной возможной точке входа знал только сотрудник, который ушел за семь минут до того, как вошли злоумышленники. Мы уже сообщили о вторжении в полицию и надеемся, что это будет решено».