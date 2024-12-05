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05 декабря 2024, 10:34 | Обновлено 05 декабря 2024, 10:35
999
1

ФОТО. Звездного топ-таланта ограбили. Невеста опубликовала кадры

Аренда Валентина Барко в Севилью не складывается хорошо

05 декабря 2024, 10:34 | Обновлено 05 декабря 2024, 10:35
999
1
ФОТО. Звездного топ-таланта ограбили. Невеста опубликовала кадры
Instagram. Валентин Барко с невестой

Дом игрока «Брайтона» и сборной Аргентины Валентина Барко был ограблен. Об этом сообщила невеста футболиста.

Яз Хаурегуй на своей странице в Instagram поделилась кадрами и рассказала о том, что случилось. Пара была на романтическом ужине в одном из ресторанов Севильи – Барко находится в аренде в «Севилье» до конца сезона.

Далее цитируем Яз: «Прихожу домой и вижу, что он был вот таким разграбленным. Приехать в страну, полную мечты, и не иметь возможности жить спокойно. Все очень странно. Не доверяй даже своей тени», – жалуется красавица, которой Валентин совсем недавно сделал предложение руки и сердца.

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«Очевидно, что у нас есть камеры. Из соседнего дома зашли двое мужчин, они провели внутри 50 минут и ушли за 10 минут до нашего приезда.

Удивительно, что о наших передвижениях и единственной возможной точке входа знал только сотрудник, который ушел за семь минут до того, как вошли злоумышленники. Мы уже сообщили о вторжении в полицию и надеемся, что это будет решено».

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Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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Комментарии 1
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fabi0
Валентин Барко… Явно у парня славянские корни, тем более в Латинской Америке также было много эмигрантов в свое время.
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