Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах

Бывший главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич признался, что хотел подписать Егора Твердохлеба, ныне выступающего за «Кривбасс», во времена своего тренерства во львовском клубе.

«Твердохлеб. Он неплохо выглядел еще в Минае, а теперь раскрылся и в Кривбассе. Когда я работал в Карпатах, хотел его пригласить, но не получилось. Я рад за Твердохлеба. Забить пять голов за месяц – это хороший результат», – заявил специалист.

Егор Твердохлеб ныне выступает в составе криворожского «Кривбасса», куда перебрался из «Миная» по завершению прошлого сезона Украинской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне он сыграл за Кривбасс 15 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Ранее Мирон Маркевич объяснил провал киевского «Динамо» в Лиге Европы, заявив, что таков уровень «бело-синих».