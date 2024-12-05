Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах
Специалист заявил, что хотел подписать во львовский клуб Егора Твердохлеба
Бывший главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич признался, что хотел подписать Егора Твердохлеба, ныне выступающего за «Кривбасс», во времена своего тренерства во львовском клубе.
«Твердохлеб. Он неплохо выглядел еще в Минае, а теперь раскрылся и в Кривбассе. Когда я работал в Карпатах, хотел его пригласить, но не получилось. Я рад за Твердохлеба. Забить пять голов за месяц – это хороший результат», – заявил специалист.
Егор Твердохлеб ныне выступает в составе криворожского «Кривбасса», куда перебрался из «Миная» по завершению прошлого сезона Украинской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне он сыграл за Кривбасс 15 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
Ранее Мирон Маркевич объяснил провал киевского «Динамо» в Лиге Европы, заявив, что таков уровень «бело-синих».
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