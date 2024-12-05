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Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 13:46 | Обновлено 05 декабря 2024, 13:50
859
0

Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах

Специалист заявил, что хотел подписать во львовский клуб Егора Твердохлеба

05 декабря 2024, 13:46 | Обновлено 05 декабря 2024, 13:50
859
0
Феерит в клубе УПЛ. Маркевич назвал игрока, которого ждал в Карпатах
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич признался, что хотел подписать Егора Твердохлеба, ныне выступающего за «Кривбасс», во времена своего тренерства во львовском клубе.

«Твердохлеб. Он неплохо выглядел еще в Минае, а теперь раскрылся и в Кривбассе. Когда я работал в Карпатах, хотел его пригласить, но не получилось. Я рад за Твердохлеба. Забить пять голов за месяц – это хороший результат», – заявил специалист.

Егор Твердохлеб ныне выступает в составе криворожского «Кривбасса», куда перебрался из «Миная» по завершению прошлого сезона Украинской Премьер-лиги. В нынешнем сезоне он сыграл за Кривбасс 15 матчей, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.

Ранее Мирон Маркевич объяснил провал киевского «Динамо» в Лиге Европы, заявив, что таков уровень «бело-синих».

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Егор Твердохлеб Мирон Маркевич Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Минай трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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