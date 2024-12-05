Наставник Челси недоволен игроком, который забил в ворота Саутгемптона

4 декабря состоялся матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Саутгемптон» и «Челси». Гости разгромили соперника со счетом 5:1. Игрок лондонской команды Нони Мадуэке в этом матче забил гол и отдал результативную передачу, однако получил порцию критики от главного тренера Энцо Марески:

«С Нони у меня особенные отношения, он знает, что я от него требую. Он может играть лучше и делать больше на футбольном поле. Как только Нони забивает гол, то начинает расслабляться. Мне не всегда нравится его отношение к тренировкам. Я хочу увидеть амбиции от него на поле, больше результативных действий. Мадуэке фантастически справляется со своими обязанностями, но должен быть более требовательным к себе. Нужно работать больше», – сказал Мареска.

В этом сезоне Английской Премьер-лиги Нони Мадуэке провел 13 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.