«Как команда из седьмой лиги». Кварцяный расхвалил главного аутсайдера УПЛ

Украинский тренер Виталий Кварцяный отметил прогресс «Ингульца» в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Специалист заявил, что ему нравится, как сейчас играют подопечные Василия Кобина.

«Я отмечу Ингулец за их игру и страсть в последнем туре. Ингулец показал, что сильнее Ворсклы в пять раз, и может играть в нестандартный футбол, который выделяется! Полтавская команда наоборот – играла в какой-то непонятный футбол, как игроки с похмелья вышли. А у них еще и победы какие-то есть. Мне понравилось, что команда Петрова быстро переходила центр поля.

Ингулец показал хороший футбол, хотя перед этим с Шахтером выглядел как команда из седьмой лиги. 90% наших команд строят свою игру от обороны и играют контроль ради контроля, а по воротам не бьют», – заявил специалист.

В настоящее время «Ингулец» находится на последней строчке турнирной таблицы УПЛ. Подопечные Василия Кобина недавно одержали первую победу в сезоне, разгромив полтавскую «Ворсклу».

Ранее сообщалось, что Ингулец обновил два клубных рекорда в матче с Ворсклой