«Заслуживают уважения». Дулуб назвал лучший клуб УПЛ

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб назвал лучшую команду в нынешнем отрезке сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист отметил успехи Олега Шандрука в должности главного тренера «Вереса».

«Я бы отметил «Верес», у которого серия из десяти матчей без поражений. Учитывая финансовый и человеческий ресурс ровенской команды, их результаты заслуживают уважения. Видно, что тренерский штаб проделал большую работу», – сказал специалист.

В настоящее время «Верес» занимает восьмое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Верес» мог сменить тренера на старте сезона УПЛ.