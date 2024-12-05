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Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 13:16 | Обновлено 05 декабря 2024, 13:51
519
0

«Заслуживают уважения». Дулуб назвал лучший клуб УПЛ

Дулуб похвалил Олега Шандрука

05 декабря 2024, 13:16 | Обновлено 05 декабря 2024, 13:51
519
0
«Заслуживают уважения». Дулуб назвал лучший клуб УПЛ
НК Верес

Бывший тренер ЛНЗ Олег Дулуб назвал лучшую команду в нынешнем отрезке сезона Украинской Премьер-лиги. Специалист отметил успехи Олега Шандрука в должности главного тренера «Вереса».

«Я бы отметил «Верес», у которого серия из десяти матчей без поражений. Учитывая финансовый и человеческий ресурс ровенской команды, их результаты заслуживают уважения. Видно, что тренерский штаб проделал большую работу», – сказал специалист.

В настоящее время «Верес» занимает восьмое место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 15 сыгранных матчей чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Верес» мог сменить тренера на старте сезона УПЛ.

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Олег Дулуб Верес Ровно Олег Шандрук чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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