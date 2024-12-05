ФОТО. Дэвид Бекхэм потроллил сына по поводу матча Арсенал - МЮ

Совладелец «Интер Майами» и экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм брутально ответил на сторис своего сына – Ромео Бекхэма.

Ромео является болельщиком «Арсенала» и поэтому накануне очной встречи с «МЮ» написал в сторис в Instagram:

«Большая игра в старом доме Бекхэма».

Дэвид также ответил в сторис, париров:

«Большая игра для вас. Для нас это всего лишь ещё одна игра».

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Дэвид Бекхэм всегда хотел подсадить Ромео на любовь к «Манчестер Юнайтед», но после того как сын познакомился с Арсеном Венгером и побывал в раздевалке «канониров», его уже было невозможно переубедить, гласит история The Sun.

Напомним, что матч завершился победой «Арсенала» со счётом 2:0.