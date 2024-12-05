Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Самое важное то, что мы наконец-то победили»
Англия
05 декабря 2024, 05:15 |
52
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Самое важное то, что мы наконец-то победили»

4 декабря «Манчестер Сити» принимал «Ноттингем Форест»

05 декабря 2024, 05:15 |
52
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Самое важное то, что мы наконец-то победили»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:0).

«Самое важное то, что мы наконец-то победили. Это, пожалуй, была самая длинная серия без побед в моей карьере.

Сегодня все футболисты сыграли очень хорошо. Де Брюйне был лучшим на поле, и я доволен его работой. Это здорово, когда лидеры твоей команды в строю. Но нужно понимать, что Кевин еще не готов играть каждые три дня.

Психологически эта победа поможет команде вернуться к норме.

К сожалению, у нас снова потери. Аканжи и Аке получили повреждения. Завтра мы сможем дать точную информацию об их готовности», - отметил Гвардиола.

«Манчестер Сити» одержал убедительную победу над «Ноттингем Форест».

По теме:
Арсенал прервал беспроигрышную серию Аморима в чемпионате
Криптонит красного Манчестера: Артета выиграл 4 матча подряд против МЮ
Микель АРТЕТА: «Это фантастическая победа над очень сильным соперником»
Ноттингем Форест Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Кевин де Брюйне Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ноттингем Форест
Олександр Сільченко Источник: BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 04 декабря 2024, 14:08 68
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Прервется ли беспроигрышная серия одной из команд?

Заменит Довбика. Рома купит форварда из АПЛ, который играет с украинцем
Футбол | 05 декабря 2024, 02:11 0
Заменит Довбика. Рома купит форварда из АПЛ, который играет с украинцем
Заменит Довбика. Рома купит форварда из АПЛ, который играет с украинцем

Бету должен стать новобранцем римского клуба

Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Олимпийские игры | 04.12.2024, 09:16
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Серебряный призер ОИ-2024 от Украины хочет сменить спортивное гражданство
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Футбол | 04.12.2024, 23:59
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
Черный день Мбаппе. Атлетик нанес Реалу поражение в Бильбао. Лунин наблюдал
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
Футбол | 04.12.2024, 08:53
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
ФОТО. У Рэшфорда новая роскошная девушка. Её уже сравнивают с Бекхэм
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
Вплоть до снятия очков. В украинском футболе появится новое правило
03.12.2024, 20:55 23
Футбол
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
Идеальное выступление. Мандзын – четвертый, Пидручный и Дудченко – в топ-15
03.12.2024, 18:52 26
Биатлон
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
Назван лучший супертяж в истории бокса. Кличко – в списке. А где Усик?
03.12.2024, 07:50 14
Бокс
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
04.12.2024, 09:00 10
Бокс
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
Пополнение. Украинский вратарь присоединится к Цыганкову в Жироне
03.12.2024, 16:07 5
Футбол
Этого не будет. Легендарный боксер из Украины не будет драться с чемпионом
Этого не будет. Легендарный боксер из Украины не будет драться с чемпионом
03.12.2024, 01:06 1
Бокс
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
03.12.2024, 00:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем