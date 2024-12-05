Жузеп ГВАРДИОЛА: «Самое важное то, что мы наконец-то победили»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:0).

«Самое важное то, что мы наконец-то победили. Это, пожалуй, была самая длинная серия без побед в моей карьере.

Сегодня все футболисты сыграли очень хорошо. Де Брюйне был лучшим на поле, и я доволен его работой. Это здорово, когда лидеры твоей команды в строю. Но нужно понимать, что Кевин еще не готов играть каждые три дня.

Психологически эта победа поможет команде вернуться к норме.

К сожалению, у нас снова потери. Аканжи и Аке получили повреждения. Завтра мы сможем дать точную информацию об их готовности», - отметил Гвардиола.

«Манчестер Сити» одержал убедительную победу над «Ноттингем Форест».