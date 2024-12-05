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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 01:11 |
28
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла

Поединок состоится 5 декабря в 18:00 по Киеву

05 декабря 2024, 01:11 |
28
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла
УПЛ

5 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Ворскла Полтава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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