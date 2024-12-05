Украина. Премьер лига05 декабря 2024, 01:11 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла
Поединок состоится 5 декабря в 18:00 по Киеву
05 декабря 2024, 01:11 |
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5 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Ворскла Полтава.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
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