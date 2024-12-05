Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура УПЛ 2024/25 в 18:00 по Киеву
5 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Ворскла Полтава.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV
Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)
📺 Дивіться матч «Шахтар» 🆚 «Ворскла» в четвер на https://t.co/TxzN9Ri2o6 🇺🇦— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 4, 2024
📋 Повний список платформ, які транслюють канал: https://t.co/Z0MuiMsJb5.
⚽️ Гра української Прем’єр-ліги 5 грудня розпочнеться о 18:00.#Shakhtar #ШахтарВорскла pic.twitter.com/0LC8URyztN
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