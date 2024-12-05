Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Шахтер Донецк
05.12.2024 18:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 декабря 2024, 01:03 |
52
0

Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 16-го тура УПЛ 2024/25 в 18:00 по Киеву

05 декабря 2024, 01:03 |
52
0
Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

5 декабря состоится матч 16-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Ворскла Полтава.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Шахтер – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет канал UPL.TV

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (требуется регистрация)

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Шахтер – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла
Полузащитник Руха: «Мы были ближе к победе, чем Полесье»
Шахтер Донецк Ворскла Полтава Шахтер - Ворскла смотреть онлайн Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Футбол | 05 декабря 2024, 01:01 3
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул
Барселона зимой арендует украинскую звезду. Должен помочь выиграть титул

Мудрик может стать игроком испанского топ-клуба

Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ
Футбол | 04 декабря 2024, 17:44 10
Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ
Шовковский оценил безголевую ничью в матче лидеров УПЛ

Тренер доволен отношением игроков

Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Футбол | 04.12.2024, 07:04
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч лидеров УПЛ Александрия – Динамо
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Бокс | 04.12.2024, 09:00
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Диллиан УАЙТ – о реванше Усик – Фьюри: «У него психология русского солдата»
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 04.12.2024, 05:45
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Этого не будет. Легендарный боксер из Украины не будет драться с чемпионом
Этого не будет. Легендарный боксер из Украины не будет драться с чемпионом
03.12.2024, 01:06 1
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
Тони БЕЛЛЬЮ – об Усик – Фьюри 2: Это безумие, что, черт возьми, происходит?
03.12.2024, 09:17 2
Бокс
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
Стал известен вес Тайсона на мегареванш Усик – Фьюри в декабре
03.12.2024, 02:15 2
Бокс
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
Лунину приготовиться. Куртуа принял решение о своем будущем в Реале
04.12.2024, 12:21 1
Футбол
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
04.12.2024, 14:08 68
Футбол
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
Итоги жеребьевки. Украина U-21 узнала соперников на молодежном Евро-2025
03.12.2024, 20:41 19
Футбол
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
«Ему становится только хуже». Легендарный Холифилд – о реванше Усик – Фьюри
04.12.2024, 07:49 1
Бокс
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
Определен величайший футболист в истории. Кто опередил Месси и КриРо?
04.12.2024, 08:22 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем