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  4. Как сыграл Зинченко? Известен лучший игрок матча Арсенал – Ман Юнайтед
Англия
05 декабря 2024, 00:17 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:25
617
1

Как сыграл Зинченко? Известен лучший игрок матча Арсенал – Ман Юнайтед

Александр Зинченко провел на поле 71 минуту

05 декабря 2024, 00:17 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:25
617
1
Как сыграл Зинченко? Известен лучший игрок матча Арсенал – Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 4 декабря, состоялся матча между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» в 13-м туре АПЛ.

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«Канониры» выиграли «манкунианцев» со счетом 2:0, а Александр Зинченко провел на поле 71 минуту, после чего вместо него на поле появился Микель Мерино.

Игру Александра Зинченко портал WhoScored оценил в 6.7 из 10 возможных. Результативными действиями украинский полузащитник не отметился, получил желтую карточку. Портал SofaScore же оценил игру украинца в 6.6 из 10. После сегодняшней победы «Арсенал» поднялся на третье место таблицы. Лучшим игроком матча WhoScored признал Деклана Райса, а по версии SofaScore лучше всех сыграл Томас Партей. У обоих оценки 8.1 и 8.0 соотвественно.

«Арсенал» дома одолел «Манчестер Юнайтед».

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Арсенал Лондон Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Сити Английская Премьер-лига Александр Зинченко Деклан Райс Томас Партей чемпионат Англии по футболу SofaScore WhoScored оценки
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
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