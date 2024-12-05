Как сыграл Зинченко? Известен лучший игрок матча Арсенал – Ман Юнайтед
Александр Зинченко провел на поле 71 минуту
В среду, 4 декабря, состоялся матча между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» в 13-м туре АПЛ.
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«Канониры» выиграли «манкунианцев» со счетом 2:0, а Александр Зинченко провел на поле 71 минуту, после чего вместо него на поле появился Микель Мерино.
Игру Александра Зинченко портал WhoScored оценил в 6.7 из 10 возможных. Результативными действиями украинский полузащитник не отметился, получил желтую карточку. Портал SofaScore же оценил игру украинца в 6.6 из 10. После сегодняшней победы «Арсенал» поднялся на третье место таблицы. Лучшим игроком матча WhoScored признал Деклана Райса, а по версии SofaScore лучше всех сыграл Томас Партей. У обоих оценки 8.1 и 8.0 соотвественно.
«Арсенал» дома одолел «Манчестер Юнайтед».
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