Как сыграл Зинченко? Известен лучший игрок матча Арсенал – Ман Юнайтед

В среду, 4 декабря, состоялся матча между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» в 13-м туре АПЛ.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Канониры» выиграли «манкунианцев» со счетом 2:0, а Александр Зинченко провел на поле 71 минуту, после чего вместо него на поле появился Микель Мерино.

Игру Александра Зинченко портал WhoScored оценил в 6.7 из 10 возможных. Результативными действиями украинский полузащитник не отметился, получил желтую карточку. Портал SofaScore же оценил игру украинца в 6.6 из 10. После сегодняшней победы «Арсенал» поднялся на третье место таблицы. Лучшим игроком матча WhoScored признал Деклана Райса, а по версии SofaScore лучше всех сыграл Томас Партей. У обоих оценки 8.1 и 8.0 соотвественно.

«Арсенал» дома одолел «Манчестер Юнайтед».