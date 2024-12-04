4 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «Кельн» и «Герта».

Игра завершилась победой «Кельна» со счётом 2:1 после дополнительного времени, что обеспечило команде путёвку в 1/4 финала.

Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря

«Кельн» – «Герта» – 2:1 (после доп. времени)

Голы: Нидерлерхнер 30 (Автогол), Любичич, 120+1 (пен.) – Маза, 12 (пен.)

Удаление: Зеефейк, 25

Видеообзор матча: