Кубок Германии04 декабря 2024, 23:50 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:52
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Кельн – Герта – 2:1 (д.в.). Красная, два пенальти и автогол. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Кубка Германии
04 декабря 2024, 23:50 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:52
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4 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «Кельн» и «Герта».
Игра завершилась победой «Кельна» со счётом 2:1 после дополнительного времени, что обеспечило команде путёвку в 1/4 финала.
Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря
«Кельн» – «Герта» – 2:1 (после доп. времени)
Голы: Нидерлерхнер 30 (Автогол), Любичич, 120+1 (пен.) – Маза, 12 (пен.)
Удаление: Зеефейк, 25
Видеообзор матча:
События матча
120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Деян Любичич (Кельн).
30’
ГОЛ ! Автогол забил Флориан Нидерлехнер (Герта).
25’
Дейовайзио Зеефейк (Герта) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Ибрахим Маза (Герта).
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