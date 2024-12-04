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Кубок Германии
Кельн
04.12.2024 19:00 – FT 2 : 1
Герта
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Кубок Германии
04 декабря 2024, 23:50 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:52
25
0

Кельн – Герта – 2:1 (д.в.). Красная, два пенальти и автогол. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Кубка Германии

04 декабря 2024, 23:50 | Обновлено 04 декабря 2024, 23:52
25
0
Кельн – Герта – 2:1 (д.в.). Красная, два пенальти и автогол. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

4 декабря в 1/8 финала Кубка Германии состоялся матч между «Кельн» и «Герта».

Игра завершилась победой «Кельна» со счётом 2:1 после дополнительного времени, что обеспечило команде путёвку в 1/4 финала.

Кубок Германии. 1/8 финала. 4 декабря

«Кельн» – «Герта» – 2:1 (после доп. времени)

Голы: Нидерлерхнер 30 (Автогол), Любичич, 120+1 (пен.) – Маза, 12 (пен.)

Удаление: Зеефейк, 25

Видеообзор матча:

События матча

120’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Деян Любичич (Кельн).
30’
ГОЛ ! Автогол забил Флориан Нидерлехнер (Герта).
25’
Дейовайзио Зеефейк (Герта) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! С пенальти забил Ибрахим Маза (Герта).
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Кельн Герта Кубок Германии по футболу чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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