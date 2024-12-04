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Англия
04 декабря 2024, 23:58 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:21
321
0

ВИДЕО. Вновь стандарт. Арсенал удвоил преимущество

Вильям Салиба забивает второй гол «канониров»

04 декабря 2024, 23:58 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:21
321
0
ВИДЕО. Вновь стандарт. Арсенал удвоил преимущество
Getty Images/Global Images Ukraine. Вильям Салиба

В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Матч проходил на «Эмирейтс» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

23-летний французский защитник «канониров» Уильям Салиба удвоил преимущество в матче на 73 минуте с передачи Томаса Партея.

❗️ ВИДЕО. Вновь стандарт. Арсенал удваивает преимущество

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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