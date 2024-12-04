ВИДЕО. Вновь стандарт. Арсенал удвоил преимущество

В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Матч проходил на «Эмирейтс» в Лондоне.

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23-летний французский защитник «канониров» Уильям Салиба удвоил преимущество в матче на 73 минуте с передачи Томаса Партея.

❗️ ВИДЕО. Вновь стандарт. Арсенал удваивает преимущество