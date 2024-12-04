Англия04 декабря 2024, 23:58 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:21
321
0
ВИДЕО. Вновь стандарт. Арсенал удвоил преимущество
Вильям Салиба забивает второй гол «канониров»
04 декабря 2024, 23:58 | Обновлено 05 декабря 2024, 00:21
321
0
В среду, 4 декабря, в матче 14-го тура АПЛ встретились «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
Матч проходил на «Эмирейтс» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
23-летний французский защитник «канониров» Уильям Салиба удвоил преимущество в матче на 73 минуте с передачи Томаса Партея.
❗️ ВИДЕО. Вновь стандарт. Арсенал удваивает преимущество
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 декабря 2024, 00:10 0
Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды из Бирмингема
Футбол | 04 декабря 2024, 08:22 10
Наибольшее признание получил легендарный Пеле
Бокс | 04.12.2024, 09:00
Футбол | 04.12.2024, 20:47
Олимпийские игры | 04.12.2024, 09:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.12.2024, 01:06 1
04.12.2024, 14:08 68
03.12.2024, 07:50 14
04.12.2024, 07:04
03.12.2024, 16:07 5
03.12.2024, 09:17 2
03.12.2024, 20:55 23
03.12.2024, 18:52 26